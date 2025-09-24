Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 13:24

Важно 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Предложение, подготовленное Министерством финансов (FM), предусматривает, что владелец транспортного средства имеет право не покупать OCTA, если транспортное средство длительное время не используется. Для использования такой возможности транспортное средство должно находиться на частной территории, а владелец обязан принять меры, чтобы его нельзя было использовать и нанести ущерб.

Однако, если в таком случае всё же будет причинён ущерб третьей стороне в результате происшествия, он будет покрываться из Гарантийного фонда Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB), но LTAB в порядке регресса взыщет эти средства с водителя или владельца транспортного средства, причинившего ущерб.

На заседании комиссии депутат Андрис Кулбергс (Объединенный список) отметил, что следует уточнить, что означает «приняты необходимые меры для предотвращения использования». В свою очередь, депутат Янис Патмалниекс (Новое единство) заявил, что «не нужно доводить ситуацию до абсурда», объясняя в законе абсолютно всё.

Представители Министерства сообщения (SM) предложили включить в закон ссылку на Правила дорожного движения, которые определяют, как правильно размещать транспортное средство, чтобы оно не могло начать движение.

Также на заседании обсуждался вопрос, будет ли автомобиль, размещённый в отдельном гараже в частном гаражном кооперативе, считаться в рамках этого закона размещённым в публично доступном месте или на частной территории. По словам руководителя LTAB Яниса Абашина, если у такого транспортного средства, не имеющего OCTA, произойдёт самовозгорание и, соответственно, будет причинён ущерб окружающим объектам, компенсация пострадавшим будет выплачена из Гарантийного фонда, но затем в порядке регресса взыскана с владельца транспортного средства, причинившего ущерб.

Депутаты поддержали предложение FM установить возможность не оформлять OCTA, если транспортное средство размещено вне публично доступного места и исключена возможность его использования.

Сегодня депутаты не успели рассмотреть все предложения по законопроекту, и его обсуждение продолжится на одном из следующих заседаний комиссии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.09.2025
СГБ выпустила видео о действиях в случае теракта
Bitnews.lv 3 минуты назад
Латвия: каждому второму врачи не по карману
Sfera.lv 58 минут назад
Граница с Востоком может оказаться на замке?
Bitnews.lv 3 часа назад
Швеция: собаки на тропе войны – с крысами
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: «ковид» чуток отступил, но это ничего не значит
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: для Саркози готовят нары
Sfera.lv 4 часа назад
Швейцария: что-то типа Баден-Бадена
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: ква-квалификация как вызов
Sfera.lv 6 часов назад

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать
Загрузка

«ООН не решает проблемы, а финансирует наступление на западные страны»: Трамп

Мир 13:49

Мир 0 комментариев

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

Читать

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Выбор редакции 13:10

Выбор редакции 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать