Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Предложение, подготовленное Министерством финансов (FM), предусматривает, что владелец транспортного средства имеет право не покупать OCTA, если транспортное средство длительное время не используется. Для использования такой возможности транспортное средство должно находиться на частной территории, а владелец обязан принять меры, чтобы его нельзя было использовать и нанести ущерб.

Однако, если в таком случае всё же будет причинён ущерб третьей стороне в результате происшествия, он будет покрываться из Гарантийного фонда Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB), но LTAB в порядке регресса взыщет эти средства с водителя или владельца транспортного средства, причинившего ущерб.

На заседании комиссии депутат Андрис Кулбергс (Объединенный список) отметил, что следует уточнить, что означает «приняты необходимые меры для предотвращения использования». В свою очередь, депутат Янис Патмалниекс (Новое единство) заявил, что «не нужно доводить ситуацию до абсурда», объясняя в законе абсолютно всё.

Представители Министерства сообщения (SM) предложили включить в закон ссылку на Правила дорожного движения, которые определяют, как правильно размещать транспортное средство, чтобы оно не могло начать движение.

Также на заседании обсуждался вопрос, будет ли автомобиль, размещённый в отдельном гараже в частном гаражном кооперативе, считаться в рамках этого закона размещённым в публично доступном месте или на частной территории. По словам руководителя LTAB Яниса Абашина, если у такого транспортного средства, не имеющего OCTA, произойдёт самовозгорание и, соответственно, будет причинён ущерб окружающим объектам, компенсация пострадавшим будет выплачена из Гарантийного фонда, но затем в порядке регресса взыскана с владельца транспортного средства, причинившего ущерб.

Депутаты поддержали предложение FM установить возможность не оформлять OCTA, если транспортное средство размещено вне публично доступного места и исключена возможность его использования.

Сегодня депутаты не успели рассмотреть все предложения по законопроекту, и его обсуждение продолжится на одном из следующих заседаний комиссии.