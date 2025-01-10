Женщина приводит примеры того, каким образом новый учитель географии, специализирующийся на геополитике, прививает латвийским школьникам критическое мышление.

-Высадка на Луну - фейк. Бен Ладен и Саддам Хусейн были ложно обвинены и свергнуты, Каддафи свергнут только за то, что он защищал свою страну. Гитлер никого не убивал своими руками и хотел быть только художником, к сожалению, непризнанным.

Vidējam bērnam skolā jauns ģeogrāfijas skolotājs, īpaši pievērsīšoties ģeopolitikai un mācīšot bērniem kritisko domāšanu. Dažas no viņa pamattēzēm: ✅ moon landing is fake; ✅ Bin Ladens un Sadams Huseins ir nepatiesi apsūdzēti un iegāzti, ✅Gadaffi gāzts tikai par to, ka… — Agnese Kac (@Kacacena) January 9, 2025

Под сообщением развернулась активная дискуссия. Одни комментаторы предлагали пожаловаться на учителя, другие предлагали учить детей размышлять над спорными тезисами.

-Нечего твиты об этом писать, надо идти к директору школы.

-Но это не совсем ложь со стороны учителя!

-Понимаете, геополитика – это уже не математика, где есть формула и определение, от которого нет ни в право, ни влево. К геополитике можно относиться очень по-разному – каждый со своей точкой зрения.

-Критическое мышление.