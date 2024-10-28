Шлесерс, Пабрикс, Росликов: как выглядят результаты опросов по кандидатам в мэры Риги. ДИАГРАММА

Первое место с большим отрывом занял Айнарс Шлесерс - лидер партии "Латвия на первом месте", на втором месте - экс-министр обороны Артис Пабрикс (Latvijas attīstībai), на третьем - лидер "Стабильности!" Алексей Росликов.

За ним идут Олег Буров (СЗК), Вилнис Кирсис (Новое единство), Эдвард Ратниекс (Нацблок), Юсине Пантелеева (Прогрессивные), Андрис Морозов (Согласие).

В момент подготовки опроса еще не было известно, что кандидатом от Latvijas attīstībai будет не Пабрикс, а Юрис Пуце. А от "Прогрессивных" выступит Виестурс Клейнбергс.

Но самое интересное - это показатель - "против всех кандидатов", который составляет 22,6% - больше результата любого из кандидатов. И процент неопределившихся - 14,1%.

Выборы в Рижскую думу пройдут июне следующего года.