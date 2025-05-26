Никакого «продвижения демократии и прав человека»: Трамп меняет политику США на Ближнем Востоке

На инвестиционной конференции в Эр-Рияде, в речи, которая практически не отражалась ведущими американскими СМИ, Трамп сказал: «В конце концов, так называемые строители наций разрушили гораздо больше наций, чем построили. А интервенционисты [sic] вмешивались в сложные общества, которых они даже не понимали».

Впервые с момента Первой войны в Персидском заливе 1991 года Америка не воюет на Ближнем Востоке. Трамп договорился о хрупком перемирии с Йеменом, где несколько президентов США вели прокси-войну против Ирана. Трамп выводит американские войска из Сирии, стал первым американским президентом за 25 лет, который встретился с сирийским лидером, и одновременно с речью объявил об отмене санкций против этой страны. Он наконец ведет переговоры с Ираном о заключении некоего ядерного соглашения, которое заменит то, которое он в одностороннем порядке отменил в свой первый срок. Прогресс не всегда был прямым, но теперь он налицо.

Достаточно оглянуться на последние десятилетия, чтобы увидеть разницу. Соединенные Штаты когда-то открыто поддерживали Саддама Хусейна в его войне против Ирана, что привело к гибели тысяч людей с обеих сторон. Изменив курс, США вторглись в Ирак в 1991 году после того, как Саддам вторгся в Кувейт. Саудовская Аравия, которая оказалась под угрозой, была спасена благодаря своим запасов нефти, от которых США тогда полностью зависели. В ходе очередного приступа неоконсерватизма США после 11 сентября вторглись в Афганистан и Ирак, начав в обеих странах план построения нового государства с целью заменить национальные правительства американскими марионеточными режимами, а местные исламские традиции — западными представлениями о женщинах и обществе.

Эти действия подкрепили утвеждения Аль-Каиды и ИГИЛ о том, что Запад стремится уничтожить ислам и превратить Ближний Восток в часть новой глобальной империи. Ходили слухи, что американским войскам в Ираке были выданы карты сирийской границы в преддверии планов по направлению военных сил на запад, в Сирию и Ливан, после «завоевания» Ирака. Когда эта война втянула в конфликт Иран, американские войска были развернуты в Сирии, турки пригрозили вторжением, а вмешательство России осложнило борьбу. ИГИЛ поднялось на смену Аль-Каиде. США начали войну в Ливии, свергнув еще одно уродливое, но стабильное правительство, что привело к хаосу, который продолжается до сих пор. Массовые потоки беженцев хлынули в Европу. Йемен погрузился в анархию и гражданскую войну. Афганская война угрожала перекинуться на Пакистан.

Хотя точные цифры никогда не будут известны, проект «Стоимость войны» (The Costs of War Project) оценивает, что более 940 000 человек погибли непосредственно в результате насилия, вызванного внешней политикой США в войнах после 11 сентября в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии и Йемене. Еще 3,6–3,8 миллиона человек погибли косвенно из-за таких факторов, как недоедание, болезни и развал систем здравоохранения, связанных с этими конфликтами. Общее число погибших, включая прямые и косвенные жертвы, оценивается в 4,5–4,7 миллиона человек.

Проект «Стоимость войны» также подчеркивает значительное перемещение населения, вызванное этими конфликтами: с 2001 года, по оценкам, 38 миллионов человек стали перемещенными лицами. Погибли около 7000 американских военнослужащих. По оценкам проекта, войны обошлись США в более чем 8 триллионов долларов. Сегодня Афганистан снова находится под властью Талибана, а Ирак — под контролем иранских ставленников. Попытки построить государство закончились полным провалом. Более широкая интервенционистская политика неоконсерваторов потерпела крах.

Это лучшее резюме многолетней политики США на Ближнем Востоке, данное Трампом.

Что будет дальше? Трамп заявил о своем «искреннем желании», чтобы Саудовская Аравия последовала примеру своих соседей, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, и признала Израиль. Он сказал, что ядерная сделка с Ираном близка, добавив, что «никогда не верил в постоянных врагов». Обе задачи сложны.

Трамп встретился с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, бывшим джихадистом «Аль-Каиды» (мир заключают с врагами, а не с друзьями), который возглавил повстанческий альянс, свергший Башара Асада. Трамп сфотографировался с аль-Шараа и саудовским наследным принцем, что «вызвало шок в регионе и за его пределами».

«В последние годы слишком многие американские президенты были одержимы идеей, что наша задача — заглянуть в души иностранных лидеров и отпустить им грехи», — добавил Трамп в поддержку своего подхода, основанного на реальной политике.

Сирия сейчас находится на перепутье. Отмена санкций даст стране первый за 14 лет шанс на экономическое дыхание. Аль-Шараа пригласил американские энергетические компании к разработке сирийской нефти. Но мяч все еще находится на сирийской стороне. Сирия должна решить, откажется ли она от поддержки иранских террористов и перестанет ли предоставлять убежище этим боевикам. Лидеры стран Персидского залива поддержали новое правительство в Дамаске и хотят, чтобы Трамп поступил так же, считая его оплотом против иранского влияния. Со стороны США будет оказываться давление на Сирию с целью разорвать ее связи с Россией и ликвидировать российские базы и анклавы в стране. Хотя аль-Шараа подтвердил свою приверженность соглашению о разграничении с Израилем 1974 года, Трамп, несомненно, будет искать его поддержки для более широкого соглашения.

Есть много тем для обсуждения и предстоит много сложных шагов, но начало положено. Трамп ясно дал понять, что такие цели как укрепление прав человека и продвижение демократии были заменены прагматичным акцентом на процветание и региональную стабильность, и у Сирии появился шанс. «Я готов положить конец прошлым конфликтам и наладить новые партнерские отношения для построения лучшего и более стабильного мира, даже если наши разногласия могут быть глубокими», — заявил Трамп".