«Никакого Палестинского государства не будет несмотря ни на какие признания»: Нетаньяху

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что признание палестинского государства является «не чем иным, как наградой для джихадистской организации ХАМАС, приободренной своими союзниками из движения „Братья-мусульмане“ в Великобритании».

«Лидеры ХАМАС сами открыто признают: это признание является прямым результатом, „плодом“ резни 7 октября», — отметило министерство иностранных дел в своем посте на X.

Оппозиционные политики в Израиле возложили ответственность за признание палестинского государства западными странами на Нетаньяху и его ультраправых союзников, таких как министр финансов Бецалель Смотрич. «Одностороннее признание палестинского государства — это тяжелейший политический провал Нетаньяху и Смотрича и деструктивный шаг для безопасности Израиля», — заявил лидер партии «Демократы» Яир Голан. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал решение Британии, Австралии и Канады плохим шагом, но указал: «Работающее правительство Израиля такого бы не допустило».

Решение Даунинг-стрит также идет вразрез с позицией США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что признание палестинского государства может поощрить ХАМАС. Но когда его спросили об этом в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером по итогам его государственного визита в Великобританию, Трамп лишь отметил, что у него есть «разногласия» со Стармером по этому вопросу, добавив для пущей убедительности, что это одно из «немногих разногласий» между ними.

Стармер подчеркнул, что время принятия решения Великобританией «не имеет никакого отношения» к визиту Трампа и должно рассматриваться в контексте общего плана «плана мира» на Ближнем Востоке. Он добавил, что ХАМАС, признанная в Великобритании террористической организацией, не сможет играть «никакой роли» в будущем палестинском государстве.

Решение о признании палестинского государства — серьезное изменение во внешней политике Великобритании. На протяжении последних лет разные правительства страны последовательно заявляли, что признание должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Однако сейчас в правительстве утверждают, что на Великобритании лежит моральная ответственность, и, чтобы сохранить надежду на долгосрочный мир, нужно предпринимать действия.