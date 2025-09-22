Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

«Никакого Палестинского государства не будет несмотря ни на какие признания»: Нетаньяху

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 13:38

Мир 0 комментариев

Канада, Австралия и Великобритания (в такой последовательности с интервалом в несколько минут) объявили о признании палестинского государства. Позже в воскресенье о том же объявила Португалия, сообщает ВВС. В ответном видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: «Этого не будет. Никакого палестинского государства не будет основано к западу от реки Иордан».

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что признание палестинского государства является «не чем иным, как наградой для джихадистской организации ХАМАС, приободренной своими союзниками из движения „Братья-мусульмане“ в Великобритании».

«Лидеры ХАМАС сами открыто признают: это признание является прямым результатом, „плодом“ резни 7 октября», — отметило министерство иностранных дел в своем посте на X.

Оппозиционные политики в Израиле возложили ответственность за признание палестинского государства западными странами на Нетаньяху и его ультраправых союзников, таких как министр финансов Бецалель Смотрич. «Одностороннее признание палестинского государства — это тяжелейший политический провал Нетаньяху и Смотрича и деструктивный шаг для безопасности Израиля», — заявил лидер партии «Демократы» Яир Голан. Лидер оппозиции Яир Лапид назвал решение Британии, Австралии и Канады плохим шагом, но указал: «Работающее правительство Израиля такого бы не допустило».

Решение Даунинг-стрит также идет вразрез с позицией США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что признание палестинского государства может поощрить ХАМАС. Но когда его спросили об этом в ходе совместной пресс-конференции с Киром Стармером по итогам его государственного визита в Великобританию, Трамп лишь отметил, что у него есть «разногласия» со Стармером по этому вопросу, добавив для пущей убедительности, что это одно из «немногих разногласий» между ними.

Стармер подчеркнул, что время принятия решения Великобританией «не имеет никакого отношения» к визиту Трампа и должно рассматриваться в контексте общего плана «плана мира» на Ближнем Востоке. Он добавил, что ХАМАС, признанная в Великобритании террористической организацией, не сможет играть «никакой роли» в будущем палестинском государстве.

Решение о признании палестинского государства — серьезное изменение во внешней политике Великобритании. На протяжении последних лет разные правительства страны последовательно заявляли, что признание должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Однако сейчас в правительстве утверждают, что на Великобритании лежит моральная ответственность, и, чтобы сохранить надежду на долгосрочный мир, нужно предпринимать действия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 22.09.2025
В Латвии нашли шесть новых культурных ценностей
Bitnews.lv 3 минуты назад
Имеет ли работодатель право требовать выписку со счёта?
Bitnews.lv 19 минут назад
Эстония: нордический опыт без скандинавского ценника
Bitnews.lv 1 час назад
Британия: портрет министра на фоне Корана
Sfera.lv 2 часа назад
«Беззубые моллюски?» Лицис критикует налоговый план для прессы
Bitnews.lv 2 часа назад
Учёные: слишком худое тело опаснее ожирения
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: цены на продукты питания будут расти…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 5 часов назад

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Читать

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Читать

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Читать

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать