«Ничего не нарушила, но будто подверглась нападению грабителей»: странная история в Сигулдском крае

Валентина уже 42 года владеет садовым участком в Эгльупе, куда ездит регулярно. Так было и в тот августовский день.

"Внезапно по дороге я увидела, что по другую сторону реки у забора чем-то заняты пятеро мужчин - трое в форме муниципальной полиции, двое в штатском, причем один из них в светлой футболке и черных перчатках. Я всегда, когда иду с остановки общественного транспорта, останавливаюсь передохнуть в этом месте, потому что там тень. На этот раз я тоже остановилась и, конечно, посмотрела, что происходит", - рассказывает Валентина.

Она заметила, что никто не открывает чужакам ворота. В какой-то момент мужчина в светлой футболке повернулся к Валентине и спросил: "Интересно?". Она ответила - да. Внезапно трое мужчин подбежали к ней, схватили и потребовали предъявить документы, а также назвать персональный код. В ответ на отказ они пригрозили посадить ее в полицейскую машину и увезти.

"Тогда я сказала, что напишу жалобу на такое поведение. Нашла в сумке бумагу и начала на месте писать, так как мне ничего не объяснили. Тогда они немного успокоились. Я не снимала ни фото, ни видео, телефон все время лежал в сумке, я просто стояла на другом берегу речки, отдыхала и смотрела, что они там делают", - вспоминает Валентина.

После случившегося она отправилась на свой участок, но волнение не прошло - по-прежнему не было ясности, что же случилось на самом деле и за что ей все это.

На следующий день Валентина отправилась домой, дозвонилась до Сигулдской муниципальной полиции, выяснила, кому адресовать заявление, написала его от руки на пяти листах и отправила в надежде, что ей хотя бы принесут извинения. Это заявление имеется в распоряжении редакции LA.LV.

Через две недели пришел ответ из полиции - он оказался весьма неожиданным.

"Внезапно они прицепились к моему садовому участку. Если я до 15 сентября не приведу в порядок прилегающую территорию, меня привлекут к ответственности. Я была поражена. В ответ отправила фотографии, где видно, что на моем участке самая короткая трава на всей улице, я всегда стараюсь держать там все в порядке, в том числе обочину дороги. Меня это так рассердило! За 42 года ничего такого не было, а теперь мне покоя не дают. Чего мне еще ждать? Я сразу же связалась с бюро омбудсмена и попросила совета. Они порекомендовали дождаться ответа на предыдущее заявление. Он пришел еще две недели спустя", - рассказывает хозяйка участка.

По словам Валентины, в ответе все было перевернуто с ног на голову - она якобы препятствовала работе полиции, отказалась покинуть место происшествия и назвать свои личные данные. Женщина еще раз позвонила в бюро омбудсмена, где ей по телефону пояснили, что нет никакого нарушения в том, чтобы стоять на дороге и смотреть на происходящее.

"Я ничего не нарушила, как чувствую, но ощущения были, как при нападении грабителей. Я не чувствовала вины. К счастью, меня за это не оштрафовали, так как нарушения-то нет. Я в шоке, что те, кто должны нас защищать, так меня напугали, что теперь хочется бежать от них", - не скрывает эмоций Валентина.

Чтобы выяснить, как смотрит на эту ситуацию местная полиция, просьба разъяснить случившееся была отправлена начальнику муниципальной полиции Сигулдского края Марису Риекстиньшу, который все это назвал "цирком", и управлению коммуникации Сигулдского краевого самоуправления.

Официальный ответ управления коммуникации звучит следующим образом: "В отношении сказанного в вашей статье - это была операция Госполиции, комментировать которую не имеем права. Что касается садовых участков, то это вещь, совершенно не связанная с изложенным выше: на всей территории самоуправления проводится обследование территории, частным собственникам напоминают о приведении в порядок территорий частных владений, чтобы обеспечивалось соблюдение обязательных правил".