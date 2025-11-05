«Ни евро лишнего»: Чакша требует дисциплины от министров

Бюджетный сезон стартовал с повышенных тонов. Председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша заявила, что при втором чтении бюджета-2026 появятся новые предложения по экономии. Речь идёт не о сокращении расходов, а об их «эффективном использовании» — в переводе с политического на человеческий, о поиске, где ещё можно затянуть пояс.

«Комиссия всерьёз оценила базовые расходы министерств, а не только новые инициативы», — подчеркнула Чакша, добавив, что «некоторым ведомствам пришлось напомнить, кто за что отвечает».

Главный ориентир — сократить лишнее, не трогая приоритеты вроде обороны, образования и медицины. Но при этом именно эти отрасли нуждаются в деньгах больше всего. Одновременно министерства предупреждают: каждое урезание замедлит рост экономики и усилит социальное напряжение.

С 2026 года акцизы на алкоголь, табак, сладкие и энергетические напитки вырастут поэтапно, а льготы для топливных компаний в свободных экономических зонах отменят. Официально — ради «зелёного перехода» и «фискальной устойчивости». Неофициально — чтобы латать дыры. Только подорожание алкоголя даст бюджету десятки миллионов, но ударит по кошелькам рядовых покупателей.

«Без увеличения долга не обойтись, но важно понимать, на что идут заёмные средства», — признала Чакша.

Кроме акцизов, правительство обещает прибавки семьям с детьми — детские пособия вырастут почти вдвое, увеличится помощь опекунам и усыновителям. Одновременно планируется реформа издиенных пенсий: меньше льгот для артистов и чиновников, больше — для пожарных и военных. Всё это должно показать, что власть помнит о справедливости, хотя экономить придётся на всех.

Бюджет-2026 предусматривает доходы в 16 миллиардов евро и расходы почти в 18. Дефицит — 3,3% ВВП. На фоне растущих долгов и падающего терпения общества депутаты спешат доказать, что держат ситуацию под контролем. Но чем больше «экономят», тем громче звучит вопрос — кто на самом деле заплатит за дисциплину.