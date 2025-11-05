Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ни евро лишнего»: Чакша требует дисциплины от министров

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 09:07

Новости Латвии 0 комментариев

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša piedalās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē par ministriju izdevumiem 2026. gada valsts budžeta projektā un budžeta ietvarā 2027. un 2028. gadam.

Акцизы растут, долги множатся, но обещаний меньше не становится

Бюджетный сезон стартовал с повышенных тонов. Председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша заявила, что при втором чтении бюджета-2026 появятся новые предложения по экономии. Речь идёт не о сокращении расходов, а об их «эффективном использовании» — в переводе с политического на человеческий, о поиске, где ещё можно затянуть пояс.

«Комиссия всерьёз оценила базовые расходы министерств, а не только новые инициативы», — подчеркнула Чакша, добавив, что «некоторым ведомствам пришлось напомнить, кто за что отвечает».
Главный ориентир — сократить лишнее, не трогая приоритеты вроде обороны, образования и медицины. Но при этом именно эти отрасли нуждаются в деньгах больше всего. Одновременно министерства предупреждают: каждое урезание замедлит рост экономики и усилит социальное напряжение.

С 2026 года акцизы на алкоголь, табак, сладкие и энергетические напитки вырастут поэтапно, а льготы для топливных компаний в свободных экономических зонах отменят. Официально — ради «зелёного перехода» и «фискальной устойчивости». Неофициально — чтобы латать дыры. Только подорожание алкоголя даст бюджету десятки миллионов, но ударит по кошелькам рядовых покупателей.

«Без увеличения долга не обойтись, но важно понимать, на что идут заёмные средства», — признала Чакша.
Кроме акцизов, правительство обещает прибавки семьям с детьми — детские пособия вырастут почти вдвое, увеличится помощь опекунам и усыновителям. Одновременно планируется реформа издиенных пенсий: меньше льгот для артистов и чиновников, больше — для пожарных и военных. Всё это должно показать, что власть помнит о справедливости, хотя экономить придётся на всех.

Бюджет-2026 предусматривает доходы в 16 миллиардов евро и расходы почти в 18. Дефицит — 3,3% ВВП. На фоне растущих долгов и падающего терпения общества депутаты спешат доказать, что держат ситуацию под контролем. Но чем больше «экономят», тем громче звучит вопрос — кто на самом деле заплатит за дисциплину.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

