Незавидная стабильность: объем переваленных в Рижском порту грузов снизился еще на 7,9%

Больше всего в порту за первые четыре месяца 2025 года перевалено насыпных грузов - 2,6 млн тонн, что на 18,3% меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года. Следуют генеральные грузы, переваленные в объеме 2,654 млн тонн, что меньше на 0,2%, и наливные - 411 700 тонн, что больше на 32,3%.

Контейнерные грузы за первые четыре месяца этого года в Рижском порту перевалены в объеме 1,655 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года, и составляет 29,2% от общего объема переваленных в порту грузов (за аналогичный период 2024 года - 27%).

Лесоматериалы в Рижском порту перевалены в объеме 944 900 тонн: это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 16,7% от всего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 15,2%), а сельскохозяйственные насыпные грузы перевалены в объеме 915 500 тонн, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, и составляет 16,2% от общего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 18,5%).

За первые четыре месяца этого года в Рижском порту также было перевалено 617 100 тонн древесных гранул, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а древесная щепа перевалена в объеме 453 400 тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 13,2%.

В Рижском свободном порту в 2024 году перевалено в общей сложности 18,062 млн тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году, в том числе за первые четыре месяца прошлого года - 6,151 млн тонн.

По объему переваленных грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.