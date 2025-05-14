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Незавидная стабильность: объем переваленных в Рижском порту грузов снизился еще на 7,9%

© LETA 14 мая, 2025 10:15

Бизнес 0 комментариев

В Рижском свободном порту за первые четыре месяца этого года перевалено 5,666 млн тонн грузов, что на 7,9% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует обнародованная свободным портом информация.

Больше всего в порту за первые четыре месяца 2025 года перевалено насыпных грузов - 2,6 млн тонн, что на 18,3% меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года. Следуют генеральные грузы, переваленные в объеме 2,654 млн тонн, что меньше на 0,2%, и наливные - 411 700 тонн, что больше на 32,3%.

Контейнерные грузы за первые четыре месяца этого года в Рижском порту перевалены в объеме 1,655 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года, и составляет 29,2% от общего объема переваленных в порту грузов (за аналогичный период 2024 года - 27%).

Лесоматериалы в Рижском порту перевалены в объеме 944 900 тонн: это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 16,7% от всего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 15,2%), а сельскохозяйственные насыпные грузы перевалены в объеме 915 500 тонн, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, и составляет 16,2% от общего объема переваленных в порту грузов (годом ранее - 18,5%).

За первые четыре месяца этого года в Рижском порту также было перевалено 617 100 тонн древесных гранул, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а древесная щепа перевалена в объеме 453 400 тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 13,2%.

В Рижском свободном порту в 2024 году перевалено в общей сложности 18,062 млн тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году, в том числе за первые четыре месяца прошлого года - 6,151 млн тонн.

По объему переваленных грузов Рижский порт является крупнейшим портом в Латвии.

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Важно 19:45

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Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

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Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

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Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

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Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

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Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

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