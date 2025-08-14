Если вы пользуетесь Бауским шоссе, чтобы добраться до Риги, то у городской границы в пробке можно простоять 40 минут или даже час. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) начало здесь строительство пешеходного тоннеля, а также немного перестроят участок шоссе. Чтобы достичь этих целей, четырехполосная дорога была сокращена до двух полос, что жители окрестностей считают неприемлемым.

«В тот момент, когда закрыли две полосы и пустили всё движение в одном направлении, пробка растянулась через весь Южный мост и почти до здания CSDD», — говорит Иварс, житель Баложи.

«Раньше, до строительства объездной дороги, тоже было довольно тяжело. Но когда начался этот ремонт, это стало ударом в один день. (…) Все маленькие поселки теперь заполнены машинами, потому что люди, конечно, пытаются объехать по небольшим улицам», — говорит Гиртс, житель Рамавы.

Больше всего жителей беспокоит начало учебного года. Если сейчас каждое утро и после обеда образуется двухкилометровая пробка, то страшно представить, какой длины она будет осенью.

«Если раньше с момента открытия детского сада в 7:00 у меня было достаточно времени, чтобы успеть в другое учебное заведение и на работу, то теперь я думаю — это невозможно. Я не знаю, какой вариант выбрать. Я не считаю, что из-за ремонта дороги мне нужно менять детям учебное заведение, место жительства или работы. Это нечестно. Также невозможно вернуться домой после работы и успеть отвезти детей на кружки», — говорит Анда, жительница Баложи.

Край дороги до проезжей части имеет несколько метров в ширину, и жителям кажется, что он вполне пригоден для использования в качестве вспомогательной полосы. Что на это говорят в Latvijas Valsts ceļi?

«В этом месте под частью Баусского шоссе проходит газопровод. Это накладывает определённые ограничения, поэтому нельзя решить ситуацию так, как представляют себе жители», — объясняет Анна Кононова, представительница LVC.

С нынешним распределением полос на участке ремонта водителям рано мириться — изменения будут регулярными и динамичными.

«Из месяца в месяц организация движения будет меняться. Когда строители закончат один вид работ, начнут другие, будут перемещаться по объекту — как на Южном мосту, так и на строительстве тоннеля», — говорит Анна Кононова.

Она отмечает, что специфика конструкции тоннеля не позволяет обеспечить движение более чем по двум полосам. Естественно, жители ищут альтернативные и более быстрые маршруты в Ригу. Но, к сожалению, и на других главных южных магистралях Риги ремонт идёт не очень быстро.

«Был вариант ехать через Саласпилс или Рижскую ГЭС, по так называемой улице Латгалес, но там сейчас, насколько я знаю, идёт строительство линии 7-го трамвая, и там тоже была пробка — по “Google Maps” около километра. А если смотреть на Елгавское шоссе — там, на соединении с улицей Яниса Чаксте, также идут работы, и пробка точно такая же. Так что фактически невозможно заехать в Ригу со стороны Земгале и Европы ни по одной дороге», — говорит Иварс.

Иварс предполагает, что, возможно, строительство тоннеля можно было бы отложить, чтобы снизить нагрузку на дороги. Но Анна Кононова поясняет, что это, к сожалению, невозможно. Четвёртая очередь строительства Южного моста и изменения на участке A7 — взаимосвязанные проекты.

«Эти два проекта нужно реализовывать параллельно, потому что, построив Южный мост, а затем только начинать думать о тоннеле, это будет гораздо сложнее, дороже и, возможно, даже невозможно. В определённый момент оба проекта сходятся на одной дороге, и работы на Южном мосту затрагивают и участок государственного шоссе. Существует много обстоятельств, почему работы нужно проводить именно тогда, когда они проводятся. Например, когда есть финансирование, потому что раньше или через год этих денег могло не быть», — говорит Кононова.

Если зима будет мягкой, работы на Южном мосту завершатся в следующем году. Но если погода окажется неблагоприятной, то соединение Елгавского шоссе с улицей Яниса Чаксте будет готово только в 2027 году. Строительство тоннеля на шоссе A7 завершится следующим летом.