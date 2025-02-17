«Невидимые платежи»: после резкой критики Tallink пересмотрел ценовую политику

Согласно пресс-релизу Управления по конкуренции и защите прав потребителей Финляндии, в начале бронирования судоходная компания не указывала полную стоимость поездки - реальная цена становилась известна клиенту только позже, сообщает Iltalehti.

Ранее ценовой календарь на странице Tallink Silja показывал стоимость поездки без обязательных топливных и экологических сборов. Эти платежи становились видимыми только после того, как потребитель выбирал конкретный рейс в календаре.

По оценке омбудсмена, это противоречило финскому закону о защите прав потребителей. Согласно закону, компания всегда должна указывать полную стоимость товара, в данном случае - цену поездки с учетом всех обязательных доплат.

"Цена является решающим фактором для потребителей при принятии решения о покупке. Ее нельзя показывать так, чтобы полная стоимость со всеми обязательными расходами становилась известна только в конце процесса покупки", - отметила омбудсмен Катри Вяанянен.

После критики со стороны омбудсмена Tallink Silja изменила свою ценовую политику.