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«Невероятно унизительное поражение!» Что пишут голландские СМИ о вчерашнем футбольном матче?

Редакция PRESS 24 января, 2025 15:21

Спорт 0 комментариев

Вчера латвийские любители футбола и не только были в восторге! В четверг в матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионе «Даугава» латвийский футбольный клуб РФШ обыграл знаменитую голландскую команду «Аякс» из Амстердама со счетом 1:0 (0:0), пишет la.lv.

Это большое событие для нас – Латвии, но как его видят голландские СМИ? Упоминают ли они в своих статьях наших болельщиков и пишут ли они о беспорядках, которые фанаты «Аякса» устроили в Старой Риге? После игры два ведущих голландских СМИ — Nltimes.nl и Dutchnews.nl — опубликовали информацию о произошедшем в спортивных новостях.

Новость об игре «Аякса» в Латвии в голландских СМИ преподносится с разочарованием. Можно прочесть фразу, полную разочарования: ««Аякс», который до сих пор был уверен в своем месте в плей-офф, уступил в Латвии футболистам РФШ».

Второе СМИ выбрало еще более яркие слова: «В четверг «Аякс» потерпел невероятно унизительное поражение от латвийской команды РФШ. Команда Амстердама проиграла со счетом 1:0, что принесло латвийской команде первую победу в еврокубках».

Утверждается, что поражение в Латвии разбило надежды: «Эта поражение также разбивает надежды «Аякса» на прогресс. Казалось, что амстердамская команда попадет в восьмерку сильнейших, что обеспечило бы ей место в следующем раунде, но теперь, когда они проиграли три игры подряд, в своей последней игре против «Галатасарая» им нужно будет взять хотя бы очко.

Между тем, голландские СМИ в настоящее время хранят молчание о поведении болельщиков у Памятника Свободы и в Старом городе.

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После синхронизации с Европой, Балтии надо быть готовой защищать свою критическую инфраструктуру

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

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«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 18:15

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Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

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Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Выбор редакции 18:14

Выбор редакции 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

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«Будет другим наука!» В США продвигают инициативу исключить Латвию из НАТО

Важно 18:11

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Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

Подобно порталу Manabalss.lv в Латвии, Change.org в США выполняет ту же функцию. Принцип идентичен: если набирается определенное количество голосов, вопрос продвигается.

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Парижский Лувр находится в «очень плохом состоянии»

История и культура 17:55

История и культура 0 комментариев

О плачевном состоянии знаменитого парижского музея говорится в утекшей в прессу внутренней служебной записке директора Лувра Лоранс де Кар.

О плачевном состоянии знаменитого парижского музея говорится в утекшей в прессу внутренней служебной записке директора Лувра Лоранс де Кар.

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Надо готовиться к самым плохим сценариям: президент напутствовал нового главнокомандующего

Важно 17:39

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Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

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Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Важно 17:38

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Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

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