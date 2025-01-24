«Невероятно унизительное поражение!» Что пишут голландские СМИ о вчерашнем футбольном матче?

Это большое событие для нас – Латвии, но как его видят голландские СМИ? Упоминают ли они в своих статьях наших болельщиков и пишут ли они о беспорядках, которые фанаты «Аякса» устроили в Старой Риге? После игры два ведущих голландских СМИ — Nltimes.nl и Dutchnews.nl — опубликовали информацию о произошедшем в спортивных новостях.

Новость об игре «Аякса» в Латвии в голландских СМИ преподносится с разочарованием. Можно прочесть фразу, полную разочарования: ««Аякс», который до сих пор был уверен в своем месте в плей-офф, уступил в Латвии футболистам РФШ».

Второе СМИ выбрало еще более яркие слова: «В четверг «Аякс» потерпел невероятно унизительное поражение от латвийской команды РФШ. Команда Амстердама проиграла со счетом 1:0, что принесло латвийской команде первую победу в еврокубках».

Утверждается, что поражение в Латвии разбило надежды: «Эта поражение также разбивает надежды «Аякса» на прогресс. Казалось, что амстердамская команда попадет в восьмерку сильнейших, что обеспечило бы ей место в следующем раунде, но теперь, когда они проиграли три игры подряд, в своей последней игре против «Галатасарая» им нужно будет взять хотя бы очко.

Между тем, голландские СМИ в настоящее время хранят молчание о поведении болельщиков у Памятника Свободы и в Старом городе.