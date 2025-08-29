Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Невдалеке от аэропорта Рига открыли стрельбище за 9,6 млн. евро

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

На военной базе «Цери» под Марупе, недалеко от аэропорта Рига, открылся новый стрелковый комплекс стоимостью 9,6 миллиона евро. Об этом сообщила Земессардзе. Комплекс предназначен для совершенствования навыков стрельбы у военнослужащих, земессаргов и юных стрелков.

В комплексе оборудованы три стрельбища. Первое — на 25 метров, шириной 100 метров, оно используется в программе национальной оборонной подготовки. Две другие площадки — на 100 и 300 метров, шириной 50 метров, для тренировки солдат и резервистов. На 300-метровом стрельбище расположены четыре линии мишеней.

Стрельбища оборудованы боковыми и фронтальными валами, а также специальными уловителями, исключающими вылет пуль за пределы зоны. В проекте предусмотрена шумоизоляция, чтобы свести к минимуму шум от выстрелов для жителей окрестностей.

«Открытие стрелкового комплекса — важный шаг в развитии боевых способностей Земессардзе и Национальных вооружённых сил. Теперь у нас есть больше возможностей тренировать стрелковые навыки в современных условиях, что напрямую укрепляет нашу готовность защищать страну», — заявил командир Земессардзе бригадный генерал Айварс Крюковс.

По словам начальника Управления оперативного планирования штаба Земессардзе подполковника Юриса Вишнякова, сама работа над проектом дала ценнейший опыт: «Строительство было интенсивным и значимым. Мы гордимся, что такой крупный инфраструктурный объект удалось реализовать в столь короткий срок».

Комплекс будут использовать подразделения Национальных вооружённых сил, союзники НАТО, учреждения МВД и Центр Яунсардзе. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 1 час назад
Пьешь лимонад и энергетики? Можешь облысеть!
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
В России останутся только Max и Telegram
Bitnews.lv 2 часа назад
В Даугавпилсе убит мужчина. С особой жестокостью
Bitnews.lv 2 часа назад
Финляндия усиливается отток иностранных супер-специалистов
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: у кого есть привилегии на оплату медицинских услуг
Sfera.lv 9 часов назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать