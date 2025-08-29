Невдалеке от аэропорта Рига открыли стрельбище за 9,6 млн. евро

В комплексе оборудованы три стрельбища. Первое — на 25 метров, шириной 100 метров, оно используется в программе национальной оборонной подготовки. Две другие площадки — на 100 и 300 метров, шириной 50 метров, для тренировки солдат и резервистов. На 300-метровом стрельбище расположены четыре линии мишеней.

Стрельбища оборудованы боковыми и фронтальными валами, а также специальными уловителями, исключающими вылет пуль за пределы зоны. В проекте предусмотрена шумоизоляция, чтобы свести к минимуму шум от выстрелов для жителей окрестностей.

«Открытие стрелкового комплекса — важный шаг в развитии боевых способностей Земессардзе и Национальных вооружённых сил. Теперь у нас есть больше возможностей тренировать стрелковые навыки в современных условиях, что напрямую укрепляет нашу готовность защищать страну», — заявил командир Земессардзе бригадный генерал Айварс Крюковс.

По словам начальника Управления оперативного планирования штаба Земессардзе подполковника Юриса Вишнякова, сама работа над проектом дала ценнейший опыт: «Строительство было интенсивным и значимым. Мы гордимся, что такой крупный инфраструктурный объект удалось реализовать в столь короткий срок».

Комплекс будут использовать подразделения Национальных вооружённых сил, союзники НАТО, учреждения МВД и Центр Яунсардзе.