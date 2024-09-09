Неужели я это заслужил? Латвиец в шоке от лотерейного выигрыша

Победитель пожелал остаться анонимным, но был рад поделиться впечатлениями. Радостную новость, которая, скорее всего, изменит его жизнь к лучшему, он узнал через день после лотереи. «Я пришел домой, посмотрел на телефоне выигрышные номера и начал сравнивать их с купленным билетом. Я смотрю один раз, потом еще и еще», потребовалось некоторое время, чтобы поверить, что цифры действительно совпадают.

«Это был настоящий шок, — признается он, — такое случается нечасто». В общем – приятные ощущения» -, коротко прокомментировал он.

«Я не знаю, заслуживаю ли я этого, — говорит он, — но жизнь покажет». Он признается, что в данный момент испытывает чувство облегчения, но еще не задумывался о том, как будет использовать выигрыш. До сих пор он время от времени участвовал в лотереях, но теперь говорит, что успокоится: «Впредь я вряд ли буду участвовать в лотереях».