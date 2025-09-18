Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Esam konceptuāli vienojušies ar koalīcijas partneriem par nākamā gada budžetu.

Prioritātes- valsts drošība mūsu iedzīvotāju aizsardzībai, atbalsts ģimeņu labklājībai un veselībai, investīcijas izglītībā. — Evika Siliņa (@EvikaSilina) September 18, 2025

Напомним, ранее партия «Союз зелёных и крестьян» (СЗК) заявляла о сомнениях в поддержке бюджета из-за споров о сниженной ставке НДС на часть продуктов питания и финансировании малых сельских школ.

После встречи с министром финансов Арвилом Ашераденсом, руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис сообщил агентству LETA о «заметном прогрессе». По его словам, достигнута договорённость о сниженной ставке НДС на основные продукты — хлеб, молоко, курятину и яйца.

В сфере рецептурных лекарств найден компромисс: ставка НДС сохраняется, но отменяется доплата в 75 центов за препараты дешевле 10 евро. Это решение, по словам Рокпелниса, особенно поможет малообеспеченным и пожилым людям.

Также сохранён полный объём поддержки для фермеров, а на демографические программы выделено почти 100 млн евро. Однако вопрос поддержки пенсионеров остаётся открытым — СЗК настаивает на введении базовой пенсии для тех, кто сделал недостаточные социальные взносы.

Ашераденс, в свою очередь, сообщил агентству LETA, что в настоящее время ведётся работа по подготовке к рассмотрению правительством бюджета следующего года. Он предположил, что правительство может рассмотреть бюджет в ближайшие дни. На вопрос о том, может ли быть рассмотрен бюджет Кабинета министров в следующий вторник, Ашераденс ответил, что это последний возможный срок.

Комментируя напряжённые переговоры, Силиня подчеркнула, что сложные вопросы помогают находить новые решения: «Такие дискуссии только закаляют и укрепляют нашу политическую волю искать нестандартные подходы», — заявила премьер-министр.