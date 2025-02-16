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«Неужели они хотят покориться Путину?» Пабрикс считает, что Трамп ведет игру с позиций слабости, а не силы

TV24 16 февраля, 2025 10:03

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TV24

Артис Пабрикс, директор Центра северноевропейской политики, бывший министр иностранных дел (2004-2007) и обороны (2019-2022), высказал такое мнение в программе TV24 Globuss, комментируя переговоры между Трампом и Путиным.

"Я очень надеюсь, что все же эти голоса соберутся с силами где-то, и в Конгрессе, и в Сенате, и в кругах демократов, и в разведслужбах, и  в самом Пентагоне, поскольку в действительности то, что Трамп в настоящее время разыгрывал в отношениях с Путиным и Россией, это игра не с позиций силы, а с позиций слабости", - подчеркнул Пабрикс.

"Это означало бы, что дальше эта политика из Вашингтона была бы воспринята, скажем, в европейских кругах и много где еще не только как предательство, но (среди оппонентов) и как политика слабости. И она безусловно раскалывает также и Европу изнутри, так как мы видим, что близятся выборы в Германии, мы видим эту поддержку "Альтернативы для Германии" и других партий.

И тогда вопрос к остальным мыслителям Америки, начиная хотя бы с того же Болтона [бывший советник президента США по нацбезопасности - Ред.], Конгресса и Сената. Неужели они хотят, чтобы Америка, которая в данный момент в состоянии с позиций силы привести эту войну к такому исходу, какой нужен США и союзникам в долгосрочной перспективе, неужели они хотят покориться Путину? Неужели они хотят проявить слабость и, простите, не слишком умно поступить? Хотят ли они расколоть и ослабить своего главного стратегического партнера, которым все же является Европа - других крупных стратегических партнеров у США в мире ведь нет?" - задается вопросами Пабрикс.

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