«Нетрезвая баба на футбольном поле — тьфу!» Волочкову опять разругали

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 07:35

Мир 0 комментариев

В минувшие выходные Анастасия Волочкова неожиданно для многих появилась на футбольном поле, причем сразу же взяла себе футболку с номер 10 — прямо как Лионель Месси, пишет Стархит.

Увы, показать класс на поле ей не удалось, пришлось уйти на замену из-за боли в суставах. Но появление Волочковой в оранжевой форме многие начали критиковать. Пользователи считают, что неподготовленному человеку не нужно участвовать в игре, а Анастасии давно стоит заниматься своим делом.

 С критикой на балерину всея Руси (как она сама себе называет) обрушился и известный певец Александр Серов. «Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — жестко высказался о ситуации Серов.

Анастасия на все критические замечания отвечает агрессивно и говорит, что ей приписывают того, чего нет. Свои проблемы с алкоголем, которых нет, она собирается решать сама и помощники ей в этом не нужны. Артистка уверяет — она может пригубить немного просекко и то, если находится в хорошем настроении.

 «Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое дело, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?» — возмутилась балерина во время интервью с Амираном Сардаровым.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

