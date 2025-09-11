«Нетрезвая баба на футбольном поле — тьфу!» Волочкову опять разругали

Увы, показать класс на поле ей не удалось, пришлось уйти на замену из-за боли в суставах. Но появление Волочковой в оранжевой форме многие начали критиковать. Пользователи считают, что неподготовленному человеку не нужно участвовать в игре, а Анастасии давно стоит заниматься своим делом.

С критикой на балерину всея Руси (как она сама себе называет) обрушился и известный певец Александр Серов. «Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — жестко высказался о ситуации Серов.

Анастасия на все критические замечания отвечает агрессивно и говорит, что ей приписывают того, чего нет. Свои проблемы с алкоголем, которых нет, она собирается решать сама и помощники ей в этом не нужны. Артистка уверяет — она может пригубить немного просекко и то, если находится в хорошем настроении.

«Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое дело, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?» — возмутилась балерина во время интервью с Амираном Сардаровым.