Нетаньяху допрошен особым отделом, его советники арестованы: что случилось?

Он давал показания прямо у себя в офисе в Иерусалиме следователям из отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Для того, чтобы успеть на встречу с ними, ему пришлось в понедельник утром досрочно покинуть окружной суд в Тель-Авиве, где он давал показания в рамках другого уголовного процесса над ним по обвинению в коррупции.

Впрочем, этот процесс теперь кажется легкой прогулкой по сравнению с Катаргейтом — расследованием предполагаемого участия советников премьер-министра в лоббировании интересов Катара.

Сам Нетаньяху на данном этапе фигурирует в расследовании как свидетель, а не подозреваемый. Зато в понедельник полиция арестовала двух его главных помощников — Джонатана Уриха и Эли Фельдштейна, которые как раз и являются главными подозреваемыми.

Как сообщают израильские источники, показания Нетаньяху будут тщательно изучены, после чего Генпрокуратура решит, есть ли основания изменить статус премьера в этом деле.

Что послужило толчком к Катаргейту?

Расследование было начато после того, как возникло подозрение, что теперь уже бывший пресс-секретарь канцелярии правительства по связям с Армией обороны Израиля и СМИ Эли Фельдштейн служил мостом между зарегистрированной в Дохе международной фирмой, продвигавшей интересы Катара, и правительством Израиля.

По данным Генпрокуратуры, через него, в частности, в израильскую прессу продвигались материалы, улучшающие имидж Катара в Израиле. Кроме того, он помогал представлять катарские бизнес-проекты в выгодном свете для израильского бизнеса.

По версии следствия, вскоре к схеме был привлечен другой высокопоставленный советник премьер-министра Джонатан Урих, и они оба получали деньги за свои услуги от американца Джея Футлика, представлявшего фирму в Дохе.

Ранее в марте полиция допросила Фельдштейна и Уриха по подозрению в контактах с иностранным агентом, мошенничестве, отмывании денег и взяточничестве. Из-за судебного запрета на разглашение чувствительной информации, связанной с этим делом, другие подробности неизвестны.

Сообщается однако, что Фельдштейну грозят обвинения в нанесении ущерба национальной безопасности Израиля, связанном с утечкой секретных документов Армии обороны Израиля.

Вместе с Урихом и Фельдштейном по делу проходит Исраэль Эйнхорн — бывший главный консультант предвыборной кампании партии Нетаньяху «Ликуд».

Толчком к расследованию послужила публикация записей израильского бизнесмена Гиля Биргера, — человека с обширными интересами в странах Персидского залива, — из которых следует, что он помогал переводить деньги Фельдштейну от некоего лоббиста правительства Катара.

Зацепившись за эту утечку, Генпрокуратура инициировала расследование, в ходе которого также были допрошены несколько журналистов. Один из них подозревается в прямых контактах с катарскими лоббистами, которые в материалах дела названы «иностранными агентами».

По данным полицейских источников издания Times of Israel, расследование сосредоточено конкретно на предполагаемых выплатах Катара близкому окружению Нетаньяху в период с мая 2022 года по октябрь 2024 года.

Причастные к расследованию уволены

Окружение Биньямина Нетаньяху отвергает все обвинения, но беспрецедентные шаги правительства, предпринимаемые в попытке прекратить расследование, только подогревают подозрения оппонентов премьера.

21 марта стало известно, что Нетаньяху уволил главу контрразведки Шин-Бет Ронена Бара, причем сделал это вопреки запрету Верховного суда.

Увольнение главы глубоко засекреченной спецслужбы в такой стране как Израиль — очень серьезный шаг.

Официальными основаниями для этого были указаны утрата доверия и «оперативный провал», сделавший возможным атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

Но сам Бар и его сторонники считают увольнение политически мотивированным и связанным с тем, что именно Шин-Бет расследует участие советников премьер-министра в лоббировании интересов Катара.

Верховный суд приказал приостановить решение по Бару, но на днях Нетаньяху назвал имя нового главы контрразведки.

Следующей громкой попыткой избавиться от причастных к расследованию стал запущенный процесс отстранения от должности генерального прокурора Гали Бахарав-Миару.

Кабинет министров Израиля единогласно одобрил вотум недоверия генпрокурору 23 марта, через два дня после увольнения главы Шин-Бет.

Сам Нетаньяху в голосовании не участвовал. Из-за конфликта интересов он не имеет права принимать участия в обсуждении вопросов, связанных с юридической системой.

Вместо него процедуру отстранения Бахарав-Миары от должности возглавил министр юстиции страны Ярив Левин.

Именно Бахарав-Миара в конце февраля этого года поручила Шин-Бет и полиции провести расследование Катаргейта.