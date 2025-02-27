Нет причин не продлить договор о транзите газа с Россией: президент Литвы

По словам главы государства, Литва готова сотрудничать в вопросах транзита газа в российский эксклав и вести переговоры о выгодных для Вильнюса условиях.

«Я не вижу причин не продлевать его. Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряженности, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях», — сказал Науседа журналистам в Вильнюсе в четверг.

Президент подчеркнул важность политики Евросоюза (ЕС), которая обеспечивает транзит энергоресурсов и товаров в регионы государств, отделенные от основной территории.

«Мы должны понимать, что (Калининград - BNS) со всех сторон окружен территорией ЕС и какое-то сообщение с основной территорией страны должно существовать, осуществляться», - сказал Науседа.

«Но это должно происходить не под нашими угрозами или шантажом, а на равноценных условиях, экономически приемлемых для Литвы», — подчеркнул глава государства.

На вопрос о том, будет ли рассматриваться вопрос о расторжении договора и оказании таким образом давления на Россию, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в среду заявил, что Литва не собирается в одностороннем порядке обострять отношения с Россией.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, в свою очередь, сказал в среду, что решение о продлении договора будет принято в конце года.

И министр, и премьер подчеркнули, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении договора должно приниматься на европейском уровне.

В конце декабря 2015 года Amber Grid подписала договор о транзите газа с «Газпромом», действующий до конца 2025 года. Предыдущее соглашение было подписано в конце 1999 года.

В апреле 2022 года Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград.