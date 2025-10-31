Нет оснований: СЗК не планирует менять позицию по вопросу о Стамбульской конвенции

По его словам, заседание бюджетной комиссии Сейма подтвердило, что коалиция продолжает работать эффективно - ранее достигнутые договоренности соблюдаются и работа над пакетом бюджетных законопроектов продолжается.

Рокпелнис подчеркнул, что СЗК призывает сосредоточиться на практических вопросах, касающихся бюджета, так как остается ряд нерешенных вопросов, по которым необходимо договориться до рассмотрения бюджета в первом чтении.

По его словам, коалиция достигла договоренности по рассмотрению этих вопросов и работа ведется в соответствии с утвержденным графиком и планом.

Комментируя возможность изменения позиции СЗК по Стамбульской конвенции, Рокпелнис отметил, что сейчас оснований отступать от нее нет.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс ранее заявил агентству ЛЕТА, что партия обратится к президенту с призывом вернуть закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение в Сейм и у нее есть несколько вариантов дальнейших действий.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и СЗК Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

За выход Латвии из конвенции проголосовали 56 депутатов, против были 32 депутата "Нового Единства" и "Прогрессивных", а депутаты Игорь Раев и Дидзис Шмитс воздержались. Дебаты по законопроекту длились более 13 часов.

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.

Президент ранее сдержанно высказывался о возможной денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. Ринкевич указал, что сохраняет нейтралитет, чтобы не становиться участником предвыборной борьбы, но после того, как Сейм примет решение о выходе из конвенции и закон окажется на его столе, он всесторонне его оценит и примет решение.