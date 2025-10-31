Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Нет оснований: СЗК не планирует менять позицию по вопросу о Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 31 октября, 2025 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не видит оснований менять свою позицию по вопросу о Стамбульской конвенции в случае, если президент Эдгар Ринкевич примет решение вернуть закон о выходе Латвии из конвенции на повторное рассмотрение в Сейм, заявил агентству ЛЕТА председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

По его словам, заседание бюджетной комиссии Сейма подтвердило, что коалиция продолжает работать эффективно - ранее достигнутые договоренности соблюдаются и работа над пакетом бюджетных законопроектов продолжается.

Рокпелнис подчеркнул, что СЗК призывает сосредоточиться на практических вопросах, касающихся бюджета, так как остается ряд нерешенных вопросов, по которым необходимо договориться до рассмотрения бюджета в первом чтении.

По его словам, коалиция достигла договоренности по рассмотрению этих вопросов и работа ведется в соответствии с утвержденным графиком и планом.

Комментируя возможность изменения позиции СЗК по Стамбульской конвенции, Рокпелнис отметил, что сейчас оснований отступать от нее нет.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс ранее заявил агентству ЛЕТА, что партия обратится к президенту с призывом вернуть закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение в Сейм и у нее есть несколько вариантов дальнейших действий.

Как сообщалось, в четверг благодаря голосам оппозиции и СЗК Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания дезинформации о том, что отдельные положения конвенции якобы не соответствуют Конституции и другим законам. С учетом того, что конвенцию ратифицировали 39 стран-членов Совета Европы, организации считают, что выход Латвии из нее причинит серьезный ущерб международной репутации страны, поставив под угрозу ее образ как европейского, правового государства, поддерживающего права человека и гендерное равенство.

Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступали коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".

За выход Латвии из конвенции проголосовали 56 депутатов, против были 32 депутата "Нового Единства" и "Прогрессивных", а депутаты Игорь Раев и Дидзис Шмитс воздержались. Дебаты по законопроекту длились более 13 часов.

Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дает президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Противники выхода Латвии из конвенции упоминают и другие способы приостановить или отсрочить вступление закона в силу - обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить его провозглашение, чтобы начать сбор подписей для инициирования референдума.

Президент ранее сдержанно высказывался о возможной денонсации конвенции, не выражая поддержки ни одной из сторон. Ринкевич указал, что сохраняет нейтралитет, чтобы не становиться участником предвыборной борьбы, но после того, как Сейм примет решение о выходе из конвенции и закон окажется на его столе, он всесторонне его оценит и примет решение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:05 31.10.2025
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 1 час назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 1 час назад
В Калнгале задержан мужчина, напавший на двух женщин
Bitnews.lv 1 час назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 1 час назад
В Рижском зоопарке родились четыре капибары
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: у семьи капибар будет свой лайв-канал
Sfera.lv 1 час назад
Франция: парламент поддержал Ле Пен – впервые в истории
Sfera.lv 7 часов назад
Нидерланды: окрысились на Словакию
Sfera.lv 8 часов назад

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Читать
Загрузка

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Читать

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Читать

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Читать

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Читать