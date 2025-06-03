Неполадки можно было предвидеть: председатель ЦИК о сбоях в избирательной системе

Она сообщила, что наблюдавшиеся вечером в понедельник сбои были устранены к полуночи, и выразила надежду, что аналогичных проблем больше не возникнет. Саулите отметила, что это новая система, поэтому незначительные неполадки можно было предвидеть.

Важно заметить и устранить все недочеты до субботы, когда ожидается не только большой поток избирателей, но и предстоит подсчет голосов, сказала руководитель ЦИК.

Директор ГАЦР Йоренс Лиопс сообщил агентству ЛЕТА, что в первый день предварительного голосования произошел кратковременный технический сбой, который задержал загрузку данных о явке избирателей в систему. Причины сбоя выяснены и устранены, заверил Лиопс, не уточнив характер неполадок.

Напомним, в первый день предварительного голосования избирательные комиссии столкнулись с трудностями при передаче данных из-за сбоев в избирательной системе.

Кроме того, были инциденты - некоторые произошли в Пардаугаве, например, в двух местах поступили угрозы о заложенных бомбах - об обоих случаях была извещена Госполиция.