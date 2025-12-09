NEPLP снова обновил список запрещенных в Латвии российских сайтов: новая десятка

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другой компетентной государственной структуры с результатами проверки сайтов:
доброволец-центр.рф
сво-контракт.рф
heroes-tatarstan.ru
vkpress.ru
gazetapervomaisk.ru
ircity.ru
mfc44.ru
bmfc-t.ru
gossov.tatarstan.ru
dinskoi-raion.ru
В письме указано, что на этих ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется информационная и общественная мобилизация в поддержку российских военных, воюющих в Украине, а также формируется чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.
По мнению проверяющих, это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Аналогичные решения о блокировке распространяющих российскую пропаганду порталов NEPLP принимал и ранее.