NEPLP снова обновил список запрещенных в Латвии российских сайтов: новая десятка

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другой компетентной государственной структуры с результатами проверки сайтов:

доброволец-центр.рф

сво-контракт.рф

heroes-tatarstan.ru

vkpress.ru

gazetapervomaisk.ru

ircity.ru

mfc44.ru

bmfc-t.ru

gossov.tatarstan.ru

dinskoi-raion.ru

В письме указано, что на этих ресурсах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, осуществляется информационная и общественная мобилизация в поддержку российских военных, воюющих в Украине, а также формируется чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

По мнению проверяющих, это может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Аналогичные решения о блокировке распространяющих российскую пропаганду порталов NEPLP принимал и ранее.