Неожиданный прогноз погоды на конец недели

В четверг будет холодно и ветрено, местами пройдет кратковременный снег. Осадки в виде снега ожидаются также в пятницу ночью и утром на большей части страны, а днем - на востоке. В пятницу утром и в Риге также может выпасть несколько сантиметров снега, который днем растает.

Ожидается, что ночь на субботу станет последней выраженно холодной ночью, когда местами - главным образом, в Видземе - температура опустится до -4...-7 градусов.

В субботу будет преимущественно пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, в Курземе и Земгале - до +11 градусов. В воскресенье днем температура, возможно, поднимется до +12...+17 градусов.

На следующей неделе прогнозируется переменная облачность, временами ожидаются дождь и туман, ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, в самые солнечные часы местами возможны даже +25 градусов, на побережье будет прохладнее.

Ночи на следующей неделе также станут гораздо теплее - время от времени температура воздуха не будет опускаться ниже +10 градусов.

На Пасху, скорее всего, немного похолодает.