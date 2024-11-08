Неожиданно: в октябре выкуплены принадлежащие Газпрому акции «Latvijas gāze»

27,85% акций LG у "Газпрома" выкупило специально созданное членами правления LG ООО "Energy investment", а 6,15% - литовская компания "Haupas".

Сумма сделки не называется.

Осенью прошлого года 28,97% акций LG были выкуплены у люксембургского инвестиционного фонда "Marguerite Gas II S.À.R.L".

Как заявили в LG, специально созданная членам правления компания "Energy Investments" сделала следующий важный шаг, выкупив акции у "Газпрома", и теперь среди акционеров LG большинство принадлежит гражданам Латвии.

Как заявил председатель правления LG Айгар Калвитис, в результате выкупа 34% акций у "Газпрома" получен контроль примерно над 63% акций предприятия.

Калвитис сообщил, что будут продолжены поиски решения по выкупу акций еще у двух крупных акционеров - латвийского ООО "Itera Latvia" и немецкой "Uniper Ruhrgas International".

В прошлом году оборот концерна LG составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше 2022 года, когда цены на природный газ значительно выросли, а убытки составили 56,911 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

По состоянию на 8 ноября 2024 года крупнейшими акционерами LG являются "Energy investment" - 27,85%, АО "Rietumu Banka" - 28,97%, "Uniper Ruhrgas International" - 18,26%, "Itera Latvia" - 16%, "Haupas" - 6,15%.