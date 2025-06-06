«Необходимо отказаться от идеи голосовать «за меньшее зло»»: Затлерс о философии выборов

Он отметил, что политическая система требует улучшений, но главное — активность общества.

«Наибольшая угроза — это равнодушие», — заявил Затлерс, добавив, что без участия граждан демократия не развивается.

Оценивая своё решение распустить Сейм в 2011 году, он пояснил, что это была не смелость, а логичная реакция на системный кризис: «Перемены — это постоянный процесс, и реализовать их непросто».

Комментируя возвращение в политику Айнара Шлесерса, Затлерс отметил, что общественное разочарование порой приводит к выбору решительных, но спорных лидеров. Поэтому особенно важно критическое мышление избирателей, необходимо отказаться от идеи голосовать «за меньшее зло».

Что касается безопасности Латвии, он считает ситуацию стабильной, но настаивает на укреплении долгосрочной обороны через развитие сообществ и обязательную службу:

«Каждый должен быть готов защищать страну — и физически, и психологически».

Говоря о России, Затлерс предупредил: «Россия пытается разрушить архитектуру безопасности, ослабляя НАТО». Он поддерживает вступление Украины в альянс и назвал НАТО «самой успешной системой коллективной обороны», основанной не на лидерах, а на внутреннем единстве и готовности реагировать на угрозы.

В заключение Затлерс подчеркнул важность активной жизненной позиции:

«Нужно продолжать действовать, ставить цели и помогать другим», — сказал он, приведя в пример собственное участие в общественной жизни, несмотря на проблемы со здоровьем.