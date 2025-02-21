Необходимо для обеспечения национальной безопасности: Эстония на три дня закроет границу с Россией

В указанные дни Департамент полиции и погранохраны организует учения "Щит". Для проведения тренировочных мероприятий необходимо закрыть для пересечения границы пункт пропуска "Нарва-1" с 30 апреля 2025 года.

Власти объясняют необходимость закрытия границы - обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Если учения не будут проведены, то готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится, говорится в указе.

О необходимости закрытия других пограничных пунктов с Россией не сообщалось.