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Необходимо для обеспечения национальной безопасности: Эстония на три дня закроет границу с Россией

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 12:56

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Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая из-за учений Департамента полиции и погранохраны, пишут Delfi.

В указанные дни Департамент полиции и погранохраны организует учения "Щит". Для проведения тренировочных мероприятий необходимо закрыть для пересечения границы пункт пропуска "Нарва-1" с 30 апреля 2025 года.

Власти объясняют необходимость закрытия границы - обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Если учения не будут проведены, то готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится, говорится в указе.

О необходимости закрытия других пограничных пунктов с Россией не сообщалось.

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