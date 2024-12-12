Необходим для батарей электромобилей: из-за высокого спроса на литий на рудниках эксплуатируют детей

Недалеко от столицы Нигерии Абуджи в населенном пункте Пасали шахтеры рубят топорами скалы, спускаются на несколько метров вниз в темные ямы. Методы настолько примитивны, насколько и опасны.

Нелегальная кустарная добыча в Нигерии процветает за счет неформальных сетей покупателей и продавцов, действующих при минимальном государственном надзоре.

В этот бизнес вовлекают самых бедных и уязвимых, в том числе детей.

В Пасали побывали журналисты информационного агентства Associated Press. Местные торговцы говорят, что команда из шести детей может сортировать и упаковывать до десяти мешков весом в 25 кг в день. Одному из детей, с которыми говорили журналисты, всего пять лет.

Двое из них когда-то учились в местной начальной школе, но не смогли продолжить из-за нищеты, а другие никогда не были зачислены в школу.

Согласно официальным данным статистического бюро Нигерии, 63% нигерийцев, или 133 миллиона человек, живут в бедности, испытывая лишения по нескольким показателям, включая уровень жизни, здравоохранение и образование. 51% бедняков - это дети, подавляющее большинство которых проживает в сельской местности.

Торговец литием Алию Ибрагим, с которым общались журналисты, владеет нелицензированными шахтами, а также покупает литиевую руду на других нелегальных участках, таких как в Пасали.

На своем складе он рассказал AP, что его бизнес процветает за счет откупа от коррумпированных охранников. Он знает, что дети, не посещающие школу, работают на его шахтах и на шахтах, которые ему поставляют руду, но у него есть леденящее душу оправдание. "Многие из детей - сироты или выходцы из бедных семей, у которых нет других средств к существованию", - сказал он.

Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, также может похвастаться запасами твердых полезных ископаемых, которые она стремится освоить, чтобы уменьшить свою зависимость от экспорта нефти.

Однако большая часть этих богатств - в том числе и литий - выкачивается через нелицензированные шахты, такие как в Пасали, что подпитывает нелегальную торговлю, которая лишает страну миллиардов долларов.



Добыча лития в Пасали началась около десяти лет назад. Выгоду в основном получают китайские предприятия, которые доминируют в слабо регулируемой добывающей промышленности Нигерии.

По оценкам Международной организации труда, более миллиона детей работают в шахтах и карьерах по всему миру, и эта проблема особенно актуальна в Африке.