«Всех русских — в газовую камеру»: Константин Чекушин требует наказать автора экстремистского комментария

Он подчеркнул, что подобные высказывания нельзя считать выражением мнения: «Это не „мнение“, а преступление по уголовному праву. Такие вещи не могут и не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их говорит и в каком контексте».

По словам Чекушина, он подал заявление не ради внимания:«Я сделал это не ради „шума“, а потому что считаю, что ненависть — не норма. Молчание — соучастие. Если вы сталкиваетесь с подобным — не бойтесь действовать. Мы все имеем право на уважение и безопасность».