Немцы шокированы ценами на электричество, хотя платят в среднем меньше, чем мы в Латвии: «Неаткарига»

События прошлого четверга нельзя назвать чем-то немыслимым. Немцы регулярно сталкиваются с ситуаций, для которой придумали специальное слово – Dunkelfleute. Это одновременно облачная и безветренная погода, которая «обнуляет» возможности зеленой энергетики. И тогда нужно срочно разжигать печи угольных или газовых электростанций. В Германии так и сделали, и электричество было подано, но по цене, которая раздражает домохозяйства.

Интересно, что в Германии еще в апреле 2023 года были закрыты три АЭС. Почему АЭС, а не угольные станции? Потому что премьерская социал-демократическая партия готова была в году «зеленым» партнерам пожертвовать атомными станциями, но не угольными шахтам – ведь именно там работает ее электорат.

Говорят, что скачок цен на электроэнергию докатился и до Швеции, где он вызвал разговоры об ускоренном наращивании атомных мощностей. Шведы полагают, что выгоднее производить значительные объемы электроэнергии не на одной большой, а на нескольких небольших атомных станциях нового типа. Заговорили о создании мобильной АЭС и в Эстонии.

Рекордный скачок стоимости электроэнергии в Германии, пусть даже пиковая цена держалась только один час (между 18.00 и 19.00 12 декабря), вызвал беспокойство в стране по поводу роста издержек и потери конкурентоспособности промышленности при таких ценах на электричество. Но парадокс заключается в том, что если убрать пиковые значения, то в среднем потребители электроэнергии в Германии и других европейских странах все равно платят меньше чем в Латвии. Это показывает сравнение цен на электроэнергию на сегодня, 17 декабря, с ценами NordPool в евро за МВт\час:

Возникает вопрос: почему же нас тогда не беспокоит наша конкурентоспособность?