Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией?

Редакция PRESS 18 января, 2026 16:52

Важно 0 комментариев

15 немецких военных с контр-адмиралом Штефаном Паули во главе, прибывшие на помощь Гренландии, 18 января, в воскресенье, покинули остров, пишет Bild. Солдаты пробыли на острове всего 44 часа. Латвию в Гренландию вообще не позвали.
 
По информации Bild, приказ из Берлина о возвращении пришёл рано утром, все встречи и мероприятия были срочно отменены. Никаких официальных объяснений не было: солдатам просто приказали покинуть остров.

Есть версия, что отзыв военных связан с угрозами пошлин со стороны Трампа.

Как уже сообщалось, Трамп вчера ввел 25-процентные пошлины против восьми европейских стран, отправивших военных в Гренландию.

Интересно, что латвийский министр обороны Андрис Спрудс очень хотел отправить в Гренландию военных, но приглашения со стороны Дании не было. 

А сегодня президент США выдал на-гора новое заявление, назвав отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

«Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира.

Вдобавок ко всему, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив.

Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, дабы эта потенциально опасная ситуация быстро и бесспорно завершилась», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По-видимому, немцы уже приняли «решительные меры» и отступили.

