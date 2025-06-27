Идеи Ostpolitik до сих пор сильны в рядах СДПГ, особенно среди старшего поколения, и на партийной конференции в пятницу они могут бросить вызов нынешнему руководству. Петер Брандт, 76 лет, историк, вместе с несколькими соратниками подписал манифест, критикующий планы правительства по перевооружению и призывающий к «постепенному возвращению к разрядке и сотрудничеству с Россией».

Поддержку текущего курса правительства оказывает лидер СДПГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль. В его рамках правительство планирует радикально увеличить расходы на оборону. К 2029 году оборонный бюджет должен вырасти на 70% и достичь 3,5% от ВВП, или 153 миллиардов евро. Германия должна стать самой мощной армией в Европе, заявил Мерц на своем первом выступлении в Бундестаге и на саммите НАТО, где также было согласовано увеличение оборонных расходов стран-союзников с 2% до 5% ВВП. «Наша цель — сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы нам никогда не пришлось применять оружие», — объяснил Мерц.

Ostpolitik — политика сближения с социалистическими странами Восточной Европы, включая ГДР и СССР, которая была инициирована правительством Вилли Брандта в конце 1960-х. Она стала важным элементом внешней политики Западной Германии и сыграла роль в политической «оттепели» холодной войны. Эту стратегию часто критиковали за увеличение зависимости Германии от поставок российских энергоносителей.

Манифест, подписанный Брандтом, утверждает, что укрепление обороны Германии необходимо, но этот процесс должен быть частью стратегии деэскалации и укрепления доверия, а не новой гонки вооружений. «Клингбайль подписал новый оборонный план, не проверив, поддерживает ли его большинство членов партии», — заявил Брандт. Проблема заключается в том, что позиция, озвученная руководством, не всегда поддерживается внутри самой СДПГ.

Несогласие внутри партии может создать трудности для коалиционного правительства, которое имеет в Бундестаге лишь узкое большинство в 13 мест. Оно должно принять закон о бюджете и увеличении численности Бундесвера, что может потребовать даже возобновления призыва.

«Бунтари» в СДПГ, в основном старшее поколение, которое помнит времена Вилли Брандта, составляют заметное меньшинство в партии, но не могут быть проигнорированы, отметил политолог Уве Юн. «В СДПГ существует традиция мирного движения, с которой пришли люди в 1970-1980-е годы», — добавил он.

Петер Брандт считает угрозу со стороны России преувеличенной. «Я не считаю, что Россия собирается нападать на НАТО. Российская армия продемонстрировала свои слабости в Украине. НАТО сейчас превосходит российскую армию, даже без американцев», — сказал Брандт. Он также раскритиковал цель по оборонным расходам в 5% от ВВП, назвав её «иррациональной».

Ларс Клингбайль, представитель нового поколения в политике, утверждает, что при Вилли Брандте оборонный бюджет тоже превышал 3,5% от ВВП, но сегодня его связывают с политикой мира, а не с военными расходами. По его мнению, более молодые депутаты СДПГ обладают прагматичным подходом к России, но старшее поколение продолжает вносить свой вклад в партийную идеологию, основанную на разрядке, безопасности и мирной политике.