Нельзя ставить знак равенства между национальностью и языком: председатель правления LSM

Она добавила, что в общественной риторике по этому вопросу часто прослеживается желание найти простое решение в категориях "белое или черное".

"Мы живем в правовом государстве, и в настоящее время в Конституционном суде рассматривается заявление, касающееся положения закона об общественных электронных СМИ об использовании языков меньшинств. Однако мы должны помнить и о национальной безопасности, а сплоченное общество, живущее в едином информационном пространстве, - это один из аспектов безопасности, о котором мы также должны думать", - сказала Зузена.

В связи с этим возникают вопросы о том, как общественные СМИ могут стать силой, способствующей сплочению и лояльности общества. "Нам нужно думать об этом вместе", - сказала Зузена, добавив, что искусственный интеллект теперь позволяет переводить практически любой контент на самые разные языки.

Как показывают исследования, посвященные меньшинствам, аудитория, которую называют русскоязычной, очень разнообразна. "Возможно, это еще более разрозненная группа. Русский язык - объединяющая черта, но привычки медиапотребления очень разные, и мы должны это учитывать", - говорит Зузена.

Она признала также, что вопрос очень политизирован, и выразила надежду, что он не будет превращен в товар и использован упрощенно и однобоко в предвыборных кампаниях политических сил. "Сегодня мы находимся не в той ситуации, когда можем себе это позволить", - сказала Зузена.

Она не отрицала, что укрепление роли латышского языка является частью миссии общественных СМИ, но усомнилась в том, что закрытие канала улучшит ситуацию.

"Это требует моделирования сценариев того, что произойдет в том или ином случае. Я могу честно сказать, что этот вопрос будет одним из самых сложных при разработке среднесрочной стратегии", - сказала Зузена, отметив, что в среднесрочной стратегии деятельности LSM на 2026-2029 годы будет концепция контента на языках меньшинств в общественных СМИ.

Как отметила руководитель LSM, исследования показывают, что не существует эквивалента между этнической принадлежностью человека и языком, на котором он хочет потреблять медиаконтент.

"Однако, как я уже упоминала, исследования показывают, что нельзя отождествлять этническую принадлежность человека с языком, на котором он хочет потреблять медиаконтент", - отметила Зузена.