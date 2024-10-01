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Нелегальный иммигрант пытался отобрать оружие у пограничника в Краславском районе

© LETA 1 октября, 2024 10:15

ЧП и криминал 0 комментариев

Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне рассказала агентству LETA, что вечером 19 сентября пограничники в Краславском районе обнаружили группу из примерно 40 человек, которые незаконно пересекли границу Латвии со стороны Белоруссии.

Пограничники приказали им остановиться, но люди начали убегать в разные стороны. Некоторым из них удалось вернуться в Белоруссию через дыру в заборе, но остальные были задержаны пограничниками.

Во время задержания один человек попытался убежать, затем резко остановился и, подойдя к пограничнику, попытался залезть в кобуру пограничника и вытащить табельное оружие. Пограничник пресек эту попытку завладеть оружием, но нарушителю удалось скрыться в сторону Белоруссии.

Уже сообщалось, что в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы удалось удержать 4498 человек, а 18 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Ранее правительство приняло решение продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря. Усиленный режим контроля введен в Лудзе и волостях Лудзы, Краславе и волостях Краславы, Аугшдаугаве, Даугавпилсе и волости Кауната в Резекне.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (СП) в конце лета сказал журналистам, что давление нелегальной иммиграции между странами Балтии и Польшей сейчас выровнялось и в некоторой степени усиливается на латвийско-белорусской границе.

Перевозка нелегальных иммигрантов - прибыльный бизнес, поэтому российские и белорусские службы действуют целенаправленно, например, подготавливая и перенаправляя таких людей к границе, сказал он.

Министр не стал отрицать, что ни в одной стране мира невозможно контролировать всю границу, поэтому некоторым иммигрантам удается ее пересечь. В связи с этим Латвии следует продолжать инвестировать в оптоволоконные кабели, чтобы создать «умную» границу, так как это позволит быстрее реагировать на незаконное пересечение границы. Этот процесс уже начался и, как ожидается, будет завершен в следующем году.

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