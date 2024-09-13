Депутат Рижской думы Константин Чекушин обратился с заявлением в полицию - он считает, что данное видео разжигает национальную ненависть и причиняет вред русскоязычным жителям Латвии.

"Некий Элвис Мейстерс считает, что усреднённый русский - это Z-свинья. О чём гордо сообщает в просторах интернета. Скажу как есть, меня сильно тревожит усиленное разжигание национальной розни в Латвии. Проверим, тревожит ли это государственную полицию", - написал Чекушин ("Согласие") в своем профиле в Facebook и приложил копию заявления в полицию.

"Подобное высказывание может вызвать впечатление, что все люди русской национальности негативно настроены по отношению к другим членам общества или опасны по своей этнической принадлежности, в результате читателей может возникнуть страх, неприязнь и ненависть к людям, которые относятся к этой национальности", - объясняет в заявлении Чекушин.

Интересно, что спустя несколько часов Мейстерс переопубликовал видео с еще одной подписью:

Es skatos reizē šos abus video un redzu vienu un to pašu abos. Saskaņa un Rosļikovieši visi vienādi izskatās, nevar atšķirt. https://t.co/gwXYAg5QLt pic.twitter.com/cv1CxPOiAm — Elvis Meisters (@dabaselvis) September 11, 2024

"Я смотрю эти два видео одновременно и вижу в обоих одно и то же. "Согласие" и росликовцы все похожи друг на друга, их не отличить", - заявил Мейстерс уже переходя на личности.