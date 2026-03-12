Нефть взлетела в цене после угроз Ирана «уничтожить» мировую экономику

В четверг цены на нефть снова взлетели выше 100 долларов вследствие того, что новые атаки Ирана на поставки на Ближнем Востоке и угрозы обрушить мировую экономику затмили рекордный объем поставок стратегической нефти, объявленный Международным энергетическим агентством.

По мере того как американо-израильские удары по Исламской Республике продолжаются уже третью неделю, а Тегеран наносит ответные удары по всему Персидскому заливу, война не подает признаков затихания.

В этих условиях аналитики предупреждают, что 90-100 долларов за баррель могут стать новой нормой на некоторое время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство "не потерпит спекуляций" и "вмешается", если компании попытаются извлечь выгоду из роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В среду МЭА объявило о крупнейшем в истории высвобождении нефти из резервов: 400 миллионов баррелей, из которых 172 миллиона пришлись на долю США.

Однако этот шаг не смог развеять опасения по поводу прекращения поставок энергоносителей —Иран активизировал попытки нарушить поставки по всему региону.

Ормузский пролив, через который перевозится пятая часть мировой нефти, остается закрытым почти для всех танкеров, Иран пообещал, что ни один литр нефти не будет экспортирован из Персидского залива, пока продолжается его война с США и Израилем.

Снаряд попал в контейнеровоз недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов, экипаж судна находится в безопасности, сообщило в четверг британское морское агентство. "Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник небольшой пожар", - говорится в заявлении Центра морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Этот инцидент стал шестым нападением за два дня на суда, работающие в Персидском заливе.

Как минимум один член экипажа погиб в результате атаки иранских катеров, начиненных взрывчаткой, двух иностранных нефтяных танкеров, перевозивших иракскую нефть, сообщил Фархан аль-Фартуси, гендиректор Главного управления портов Ирака. На обоих суднах возник пожар. После нападений нефтяные порты "полностью прекратили свою работу", в то время как коммерческие порты продолжают функционировать, добавил иракский чиновник. Ранее Багдад заявил о сокращении добычи из-за кризиса, и Кувейт и Саудовская Аравия последовали его примеру.

В то же время Бахрейн сообщил, что Иран совершил нападение на топливные резервуары в стране, а Саудовская Аравия заявила, что перехватила беспилотники, направлявшиеся к нефтяному месторождению Шайбах.

Иран обещает нанести удар по американо-израильским объектам

Иран заявил, что готов к длительной войне на истощение, которая "уничтожит" мировую экономику, после обстрела двух коммерческих судов и угрозы в адрес любых судов Соединенных Штатов и их союзников.

Корпус стражей исламской революции предупредил в среду, что нанесет удар по "экономическим центрам и банкам", связанным с интересами США и Израиля.

"Враг дал нам свободу действий, чтобы нанести удар по экономическим центрам и банкам, принадлежащим Соединенным Штатам и сионистскому режиму", - говорится в заявлении центрального оперативного командования вооруженных сил Хатам аль-Анбия, переданном государственным телевидением в ответ на сообщения о нанесении удара по иранскому банку.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "отделение старейшего банка моей страны было разбомблено, когда в нем находились сотрудники".

"Наши могущественные вооруженные силы отомстят за это преступление", - добавил он в сети X.

Несколько крупных международных компаний закрыли или эвакуировали офисы в странах Персидского залива после угроз. Американская финансовая группа Citi и британская консалтинговая компания Deloitte эвакуировали офисы в финансовом центре Дубая, а PwC, еще одна британская консалтинговая компания, закрыла офисы в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Соединенные Штаты и Израиль "должны учитывать возможность того, что они будут вовлечены в долгосрочную войну на истощение, которая разрушит всю американскую экономику и мировую экономику", - заявил Али Фадави, советник главнокомандующего КСИР, в интервью государственному телевидению.

Израиль и Иран обмениваются новыми ударами

Израильские военные заявили, что рано утром в четверг по Израилю были выпущены несколько волн иранских ракет, и что для их перехвата были развернуты средства противовоздушной обороны.

Иранские СМИ сообщили, что КСИР провел совместную ракетную операцию против Израиля с ливанским союзником Тегерана "Хезболлах".

Израиль заявил, что в свою очередь наносит "широкомасштабные" удары по Тегерану и оплоту "Хезболлах" в столице Ливана.

В начале четверга "Хезболлах" заявила, что запустила ракеты по базе израильской военной разведки в пригороде Тель-Авива.

В четверг израильские военные дважды призвали жителей пострадавших районов отправиться в убежища, заявив, что "идентифицировали ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль".

"Оборонительные системы работают, чтобы перехватить угрозу", - оба раза заявили военные на своем официальном канале в Telegram.

После первой волны ракет, выпущенных Ираном, служба спасения "Маген Давид Адом" заявила, что пострадавших в результате ракетного обстрела нет.

В результате удара по Бейруту погибли семь человек

В то время как "Хезболлах" начала наносить удары по Израилю, Ливан сообщил, что в результате израильского удара по центральной набережной Бейрута рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек.

Израильские военные отдельно заявили, что ночью они нанесли удары по южным пригородам Бейрута против "Хезболлах".

В Telegram израильские военные заявили, что "в течение 30 минут нанесли удары по 10 объектам террористов в районе Дахия (южный Бейрут), включая штаб разведки, штаб подразделения "Радван" и дополнительные командные центры".

Местные СМИ показали кадры, на которых видно, как дым поднимается вдоль приморской дороги Корниш после удара в центре Бейрута, который, по словам государственного Национального агентства новостей, был нанесен по автомобилю.

"В результате израильского вражеского удара по Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли семь человек, 21 получил ранения", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Это была третья атака по центру столицы с начала ближневосточной войны. Израиль заявил в четверг, что поразил 10 целей "Хезболлах" в результате неоднократных ударов по южным пригородам Бейрута.

Ливан был втянут в ближневосточную войну на прошлой неделе, когда "Хезболлах" атаковала Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов.

Израиль, который не прекращал наносить удары по Ливану еще до начала войны, несмотря на соглашение о прекращении огня с "Хезболлах" от 2024 года, с тех пор подвергает воздушным налетам всю территорию Ливана и направил наземные войска в приграничные районы.

По данным ливанских властей, в результате наступления погибло более 630 человек, более 800 000 человек зарегистрированы как перемещенные лица, из них около 126 000 находятся в коллективных убежищах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить наземное наступление в Ливане, а поддерживаемую Ираном группировку "Хезболлах" - "немедленно" прекратить атаки, после разговора с президентом страны Жозефом Ауном.