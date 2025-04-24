Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане

Как сообщили агентству ЛЕТА в инспекции, чтобы подчеркнуть важность соблюдения прав пациентов, инспекция проводит цикл встреч в больницах. Сегодня состоялась первая такая встреча с руководством и медицинским персоналом Даугавпилсской региональной больницы.

ИЗ напоминает, что закон о правах пациентов предусматривает право пациента на информацию о возможности получения услуги, состоянии здоровья, плане лечения, право пациента на лечение, вежливое отношение, согласие на лечение или отказ от него.

Руководитель департамента здравоохранения ИЗ Ивета Гирша призвала медицинских работников понять, что недостаточная информация и нечуткое общение с пациентом создают опыт медицинского обслуживания, при котором пациент чувствует себя покинутым и незащищенным, поскольку обстановка в медицинском учреждении ему незнакома, пациент болен и, возможно, испытывает боль, в отличие от врача, который находится в знакомой обстановке и здоров.

Руководитель юридического отдела ИЗ Лаура Шаберте подчеркнула, что соблюдение прав пациентов является неотъемлемой частью современной системы здравоохранения, которая способствует соблюдению принципа человеческого достоинства, права на самоопределение и равенство, а также других прав человека в сфере медицины.

Повышенное внимание к реализации прав пациентов, как в мире, так и в Латвии, указывает на необходимость усиления подотчетности учреждений здравоохранения и разработки систематического и ориентированного на результаты подхода, добавила она. Это включает в себя не только создание механизмов для обеспечения соблюдения прав пациентов, но и образовательные инициативы, направленные на обучение медицинских работников правам пациентов и информирование пациентов об их правах и обязанностях.

Руководитель юридического отдела ИЗ также заявила, что оперативные действия в конфликтных ситуациях крайне важны, а знание прав пациентов уменьшает разногласия и позволяет более эффективно управлять ситуацией.

В прошлом году в ИЗ поступило 117 жалоб от пациентов или их родственников на нарушение прав пациентов, что на 15 % меньше, чем год назад. Из них 56 жалоб касались предусмотренного законом права пациента на информацию, в том числе о состоянии его здоровья и плане лечения, и в 34 случаях эти права были признаны нарушенными. В 2023 году в ИЗ поступило 138 жалоб.