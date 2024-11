Недовольные Трампом и Маском пользователи X массово мигрируют в Bluesky. Что это за соцсеть?

За две недели ноября число пользователей Bluesky, которая была запущена в начале 2023 года, увеличилось в два раза и превысило 20 млн.

Как устроена эта соцсеть, кого там можно читать и есть ли шансы у Bluesky стать «убийцей твиттера»?

I’m moving to Canada («Я переезжаю в Канаду») — это выражение давно стало мемом у голосующих за либералов американцев, недовольных избранием консерватора. Теперь, после неожиданной для многих победы Дональда Трампа, на смену канадскому пришел новый мем, шутит издание Wired: I'm going to Bluesky («Я перебираюсь в Bluesky»)

Эта соцсеть (точнее, платформа для микроблоггинга) существует уже почти два года, но прямо сейчас она переживает взрывной рост популярности из-за наплыва новых пользователей, которых Wired (и не только) называет «левыми беженцами из твиттера», подразумевая их политические взгляды.

Бета-версия Bluesky стартовала в начале 2023 года. Еще в сентябре 2024 года у нее было примерно 9 млн пользователей, а уже 20 ноября, спустя две недели после победы Трампа на выборах, их число перевалило за 20 млн, прибавляя примерно по миллиону в день.

Спустя неделю после голосования в американском App Store приложение Bluesky стало №1, и это был не чисто американский тренд: на следующий день оно вышло на первое место и в Британии. А всего за две недели ноября в США число активных пользователей этого мобильного приложения превысило показатели предшествующих 10 месяцев на 519%, в Великобритании рост составил 352%.

Что такое Bluesky и чем она отличается от других соцсетей

Bluesky описывает себя так: «социальная сеть, какой она должна быть». Визуально, да и функционально, эта платформа напоминает Twitter до его покупки Маском в октябре 2022 года и переименования в Х.

Здесь есть весь привычный пользователю твиттера набор функций: посты (они же skeets, длиной до 300 знаков), репосты, комментарии, лайки, есть возможности поиска и создания ленты.

Совпадение неслучайно: создатель Bluesky — Джек Дорси, бывший руководитель Twitter. Но в мае 2024 года он покинул совет директоров Bluesky, а в сентябре удалил свой аккаунт. Сейчас Bluesky руководит 33-летняя Джей Грабер.

Главная особенность Bluesky — это децентрализованная сеть. Владельцы аккаунтов могут сами создавать для них пользовательские правила и хранить свои данные на серверах, не принадлежащих Bluesky. Это позволяет создавать учетные записи с собственными доменами, а не только с именем, связанным с Bluesky (хотя большинство новых пользователей используют именно стандартный формат с окончанием bsky.social).

В соцсети есть возможность блокировки пользователей — функция, когда-то востребованная и в Twitter.

Bluesky — сеть без рекламы и с бесплатным приложением, в отличие от Х, который зарабатывает на рекламе. Изначально проект финансировался инвесторами и венчурными фондами.

Как предполагает корреспондент отдела технологий Би-би-си Том Геркен, в дальнейшем платформе, чтобы оставаться на плаву, придется внедрять подписки или другие платные функции. Может появиться опция покупки пользовательских доменов, и, например, имя пользователя @username.bsky.social может быть заменено на более официальный вариант, вроде @username.company.com.

Это также может служить способом верификации пользователей — сейчас аналога «синей галочки» в Х, то есть подтверждения личности владельца аккаунта, в Bluesky нет.

А при чем тут Трамп?

Bluesky не первый раз становится бенефициаром недовольства пользователей твиттера. Предыдущий приток пользователей произошел в августе 2024 года, после того как Х была заблокирована в Бразилии на три недели из-за отказа удалить аккаунты радикалов, распространявших, по версии бразильского суда, дезинформацию.

Но его нельзя сравнить с эффектом, который произвела победа Трампа на выборах президента США. Самый богатый человек мира, Маск открыто поддерживал Трампа и пожертвовал на его избирательную кампанию около 200 млн долларов.

Миллиардер оказался больше чем просто крупным спонсором кампании. Ночь после выборов Маск провел вместе с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, куда поступали последние данные подсчета голосов. Когда сомнений в победе Трампа не осталось, Маск отреагировал на это так: «Сегодня народ Америки дал [Трампу] абсолютный карт-бланш на перемены».

На следующий день, по подсчетам Similarweb, не менее 115 тыс. пользователей Х деактивировали свои аккаунты в принадлежащей Маску соцсети — это, напоминает Forbes, стало самым значительным одномоментным исходом пользователей с момента покупки платформы Маском.

А 12 ноября Трамп объявил, что Илон Маск вместе с миллионером Вивеком Рамасвами возглавят Департамент эффективности — новое ведомство, которому поручено придумать, как сократить расходы федерального правительства.

Аккаунт Bluesky в Х отреагировал на сближение Маска с избранным президентом таким постом: «Гарантируем, что ни один член команды Bluesky никогда не будет сидеть в ночь выборов рядом с кандидатом в президенты, предоставляя ему прямой доступ к контролю за тем, что вы видите онлайн». Эта реплика сопровождалась постом Маска, сделанным в апреле 2022 года: «Чтобы Twitter заслуживал доверие пользователей, он должен быть политически нейтральным, то есть держаться на расстоянии как от крайне правых, так и от крайне левых».

А при чем тут Маск?

Но претензии к Х у пользователей появились задолго до того, как Маск стал сторонником и членом команды Трампа — вскоре после того, как Маск переименовал сеть в Х и начал наводить свои порядки.

Он сильно сократил штат, и под сокращение попал, в частности, отдел, который боролся с дезинформацией — притом что именно рост числа фейков, манипуляций и дезинформации в Х стал главной ее проблемой. Многие мировые СМИ рекомендовали своим читателям не доверять всей информации из твиттера. Согласно результатам расследования Еврокомиссии, проведенного в 2023 году, доля фейковых новостей там была больше, чем в любой другой социальной сети. А росту числа фейковых аккаунтов способствовало изменение системы верификации пользователей — она стала платной.

Как обнаружило в 2023 году издание Washington Post, X на пять секунд задерживала переход по ссылкам на некоторые ресурсы, которые критиковал Илон Маск. А посты самого Маска при этом стали появляться в лентах многих пользователей даже без подписки на его аккаунт.

Недавно X объявила, что готова предоставить весь контент платформы для обучения ИИ — и это привело к оттоку людей искусства, в особенности художников.

В результате Х стали называть токсичной средой или платформой (как, например, ушедшая из Х по моральным соображениям газета Guardian).

Кто ушел в Bluesky?

Часть миграции из Х в Bluesky напрямую связана с выборами президента, и речь не только о политиках. Так, после избрания Трампа в Bluesky стали массово уходить из X фанаты Тейлор Свифт.

В сентябре певица написала в инстаграме, что на сайте Трампа появились сгенерированные ИИ изображения, на которых она якобы поддерживает его как кандидата в президенты — но на самом деле, заявила Свифт, она будет голосовать за Камалу Харрис. После победы Трампа и анонса назначения в новую команду Илона Маска начался «переезд» поклонников певицы из Х в Bluesky, где, как заявила одна из них изданию Wired, они смогут создать новое сообщество и уже не будут «помогать Маску в каком-либо виде». Swifties, как они себя называют, очень активны в новой соцсети.

Поскольку у соцсети нет галочки верификации, нельзя утверждать со стопроцентной вероятностью, что аккаунт подлинный, но, предположительно, в Bluesky есть Арнольд Шварценеггер, Барбра Стрейзанд, Лилли Вачовски, Гильермо дель Торро, Стивен Кинг и многие другие.

История Кинга показательна: в Bluesky он написал, что благодарен за рекомендацию завести аккаунт на новой платформе, но в прощальном посте в Х, написанном 14 ноября, призвал своих фолловеров переходить в Threads. Это еще одна соцсеть, которую в свое время называли потенциальным «убийцей твиттера», как и Bluesky сейчас.

Начинают осваивать Bluesky и политики: например, там можно найти аккаунты, принадлежащие, предположительно, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Но для них это, похоже, просто еще одна площадка в соцсетях, еще одно «зеркало»: все они продолжают публиковать посты в X.

Как это будет по-русски

У приложения Bluesky есть русская версия, с которой решил поэкспериментировать корреспондент Русской службы Би-би-си.

При создании нового аккаунта приложение предлагает поставить лайк 10 постам и подписаться на семь аккаунтов для удобства формирования ленты. Но эксперимент показал, что даже после лайков 10 постам с фотографиями котов с подписями на русском и украинском языке все посты в выдаче остаются на английском, а лента не превращается в фотогалерею котов.

Тот же результат дала подписка на группы поклонников Джоан Роулинг и Дж. Р. Р. Толкина: релевантные посты появились в ленте не сразу, а только на следующий день. Похоже, соцсети требуется некоторое время, чтобы обработать предпочтения новичка — как минимум на русском языке.

Из необычных предложений дополнительные ленты по интересам — например, только о науке или только об искусстве, про Японию, Бразилию или Украину. Есть лента Blacksky, где можно почитать посты, созданные только темнокожими пользователями.

Постов на русском языке в соцсети пока немного — и почти нет политических дискуссий и перепалок, которыми был известен русскоязычный твиттер. Если ввести в поиск слово «Путин» (кириллицей), значительная часть выдачи будет на болгарском языке, а если слово «Навальная» — на украинском. Многих известных в русскоязычном Х пользователей в Bluesky тоже нет.

Eще один «клон твиттера»?

Несмотря на стремительный рост в последние две недели, Bluesky еще далеко до того, чтобы стать серьезным конкурентом X. Илон Маск заявлял, что X ежедневно посещают 250 млн пользователей.

Threads, еще один конкурент Х из Meta (в России признана экстремистской организацией и запрещена), тоже заметно опережает Bluesky: у нее порядка 275 млн активных пользователей в месяц.

Но если сегодняшние темпы роста Bluesky сохранятся, со временем платформа сможет догнать Threads. Similarweb приводит данные по DAU — это количество активных пользователей мобильных приложений в день (посещения сайта этот показатель не учитывает). Если до выборов в США Threads была в пять раз популярнее Bluesky, то 15 ноября отрыв сократился в полтора раза.

Глава «Общества защиты интернета» и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (в реестре «иноагентов» в России) оценивает перспективы новой соцсети скептически. Проблема, считает он, в том, что Bluesky не предлагает пользователям ничего нового, копируя уже существующие платформы и их функционал — поэтому ее перспективы, полагает он, «пока около нуля».

«Мое субъективное мнение — это просто еще один клон твиттера. Ленты по интересам — так себе "киллер фича", — полагает Климарев. — Другие соцсети накапливали опыт и контент 20 лет, корпус текстов у них на порядки больше. Поэтому даже плохо работающие алгоритмы твиттера лучше, чем хорошо работающие алгоритмы Bluesky».

Климарев зарегистрировался в Bluesky в декабре прошлого года (тогда для этого нужно было приглашение от действующего пользователя), но скорее из любопытства. «У меня там полтора подписчика, и те пришли из телеги. Если бы там была возможность получить буст, набрать подписчиков, может, я бы там и остался, а так у меня нет времени этим заниматься, — признается он. — Это как вопрос про курицу и яйцо: я там ничего не пишу потому, что подписчиков мало, или это подписчиков мало потому, что я ничего не пишу?»