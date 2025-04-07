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Недостроенный мост через Даугаву обошелся в 20 миллионов; как завершить его строительство, неясно

tv3.lv 7 апреля, 2025 09:57

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LETA

Ожидается, что в ближайшие годы Брюссель больше денег на это не даст, и ответственным лицам неясно, как расхлебывать эту дорогостоящую кашу, которую они сами и заварили, сообщает TV3 Ziņas.

Практически готово первое звено нового моста Rail Baltica через Даугаву, но, скорее всего, в таком виде оно может простоять годами. Денег на продолжение нет, что делать - тоже неясно.

В феврале прошлого года на набережной Генерала Радзиня собрались причастные к "стройке века", был дан торжественный символический стартовый выстрел, дающий сигнал к началу строительства на общую сумму около 100 млн евро. Это должен был быть шестой мост через Даугаву в столице.

Конечно, это более сложная часть проекта, но при этом самая красивая и интересная, так как мост стал бы еще одним украшением рижского пейзажа.

Однако сбылись наихудшие прогнозы. Уже тогда, год назад, в начале строительства было ясно, что деньги доступны лишь для начального звена, а теперь оказалось, что Брюссель зол на Латвию из-за вялого темпа строительства непосредственно путей и решил не давать финансирования на объекты в Риге.

Строители утверждают, что их часть работы в ближайший месяц полностью завершится, осталось в основном благоустроить улицу, чтобы открыть движение по ней в полном объеме. Если еще долго не будет ясности, на какие деньги продолжать работы, возможно, придется подумать о том, как законсервировать уже построенное.

"Если пройдет несколько лет, пока мы не начнем возобновлять работу, то из-за гравитационных сил, которые, возможно, обеспечивают дополнительную нагрузку на натянутые тросы, фактически удерживающие эту конструкцию, вероятно небольшое проседание, но тогда при строительстве оставшейся части моста инженеры учтут это", - говорит Андис Линде, представитель строительной компании BeReRix.

Аналогичным образом окутано туманом будущее и расположенного рядом объекта, уже прозванного в народе "трамплином".

Изначальная идея предусматривает соединить оба эти сооружения, чтобы "трамплин" служил путем на новый мост Rail Baltica для пешеходов и велосипедистов. Но, пока нет ясности в отношении моста, что делать с этой штукой - тоже непонятно.

На данный момент этот объект числится за Рижской думой - там тоже нет ясности, как быть дальше, а вот будущее самого моста - в руках правительства и Минсообщения.

"Приведенный вами пример является иллюстративным. Такое наследие в данный момент, на апрель 2025 года, - не единственное, для которого мы должны искать решения", - оправдывается новый министр сообщения Артис Швинка, получивший это строение "по наследству" от однопартийца. Но Швинка с этим не согласен: "Я думаю, что это наследие, на протяжении 13 лет... Точно, что делать... Это еще немного вперед... Достаточно сложно, достаточно наглядно визуально. Встроено, сделано, надо искать решения и для таких очень-очень сложных вызовов".

Объект на набережной, прозванный "золотой сваей", обошелся примерно в 20 млн евро, львиная доля из этого - деньги от Евросоюза. На завершение моста нужно еще 75 млн. евро.

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