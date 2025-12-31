Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Нечто невообразимое: датская почта прекращает доставку бумажных писем

Euronews 31 декабря, 2025 10:41

Важно 0 комментариев

Датская госпочта РostNord бесперебойно доставляла письма на протяжении 400 лет, но больше этого делать не будет - датчане почти тотально перешли на имейлы.

Почтовая служба Дании навсегда прекращает доставку бумажных писем. В канун нового года компания PostNord завершает предоставление услуги, запущенной в 1624 году. С 2026-ого она будет заниматься исключительно послыками. Причина проста: тотальная цифровизация датского общества сделала классическую переписку нерентабельной для госпочты.

Там сообщили, что пик обмена письмами в Дании пришелся на 2000 год (тогда датчане отправляли полтора миллиарда конвертов), но с тех пор объемы упали на 90 с лишним процентов. Хотя PostNord уходит из этого сегмента, датское законодательство гарантирует право граждан отправлять и получать бумажные письма. Ими с января займется частная служба доставки Dao.

В сходном направлении движутся и почтовые службы других стран. В Германии и Польше, к примеру, сокращают численность персонала, работающего с письмами.

Символом перемен в госпочте Дании стал демонтаж 1500 культовых красных почтовых ящиков. Компания выставила их продажу: ящики разошлись за три часа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Важно

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты
Важно

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (2)

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)
Важно

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать
Загрузка

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Новости Латвии 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Читать

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать