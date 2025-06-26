«Небольшой удар России по Эстонии – даст время для консультаций»: экс-глава Военного комитета НАТО

“Die Welt” спросила Роба Бауэра, перейдёт ли НАТО немедленно в контратаку, если Россия нападёт на "деревню в Эстонии", чтобы проверить решимость альянса.

Бауэр объяснил, что ответ НАТО будет зависеть от "типа нападения". Он заявил, что небольшая российская операция, которая не угрожает "общей территориальной целостности" государства-члена, даст "время для консультаций", чтобы рассмотреть вопрос: "Хотим ли мы начать войну или нет?" Бауэр также полагает, что "Путин не считает НАТО немедленной угрозой", указывая на сдержанную реакцию России на вступление Финляндии в альянс и в основном риторический характер ядерных угроз Кремля.

Он сказал, что в настоящее время Европа не сможет отразить ракетные атаки по всей своей территории, если Россия решит атаковать так, как Иран сейчас атакует Израиль.

Однако он предупредил: если Россия всё же нападёт на НАТО, то последует отомщение на многих уровнях: на земле, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. "Так называемая гибридная война не менее вредна, чем обычная война", — заверил бывший глава Военного комитета НАТО.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной и прямой угрозой", с которой сталкивается альянс. С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года многие западные военные эксперты всё чаще предупреждают, что Москва может попытаться напрямую бросить вызов НАТО. Глава внешней разведки Германии Бруно Каль недавно предупредил, что "Украина — это лишь шаг на пути на запад". В интервью интернет-порталу “Table Media” Каль сказал, что российские официальные лица планируют конфронтации, которые не являются полномасштабным военным вмешательством. "Достаточно отправить в Эстонию “маленьких зелёных человечков”, чтобы защитить якобы угнетаемые русские меньшинства", — пояснил он.