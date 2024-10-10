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Neatkarīgā: смогут ли 46 российских боевиков также беспрепятственно въехать в Латвию? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 октября, 2024 19:29

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Как такое возможно, что в нашей стране, которая тратит на свою оборону 3% ВВП, спокойно разъезжают на замаскированном под полицию автобусе 46 мигрантов, которые могли бы оказаться бойцами вражеского спецназа? Как возможно, что мы тратим огромные деньги на обустройство границы заборами, экранами и бетонными блоками, а через это все свободно маршируют так называемые мигранты?

Как может быть, что парламентский наблюдатель, председатель ответственной комиссии Сейма, спустя сутки после происшествия не имеет полной информации о причинах такого безумия? Опять окажется, что никто ни за что не отвечает? А виновным окажется какой-нибудь капрал-пограничник? Это страна или что? Такими вопросами задается публицист Элита Вейдемане на страницах издания "Neatkarīgā".

"Вдоль латвийско-белорусской границы завершено строительство почти 145 километров заграждения", - сообщило в конце июля государственное акционерное общество “Valsts nekustamie īpašumi”. Строительство необходимой инфраструктуры продолжится до конца года. Однако 46 нелегалов, не дождавшись конца года и зимы, беспрепятственно въехали в Латвию, где их любезно повозили по окраинам Латвии двое иностранцев на бутафорском полицейском автобусе. Как такое возможно?

Президент страны Эдгарс Ринкевич отвечает, что такое событие, как "приезд" 46 нелегалов в Латвию, стало возможно по нескольким причинам.

"В прошлом году, когда я посещал государственную границу, и в этом году - во время переговоров с руководством Госпогранслужбы - было сказано, что пограничный забор - это лишь один из элементов, задерживающих мигрантов. Примеры Польши и Литвы показывают, что этот элемент дополнительно требует датчиков и видеонаблюдения. Все это сейчас устанавливается. По-прежнему необходимы пограничники в достаточном количестве. И это проблема, которую надо решать: и за счет повышения зарплаты, и за счет увеличения численности пограничников, потому что нехватка большая».

Есть некоторая надежда, что в бюджете будет предусмотрено повышение зарплат пограничникам.

"Не менее важная вещь, которую подчеркивает это событие с 46 мигрантами: одно дело бороться с мигрантами, другое - уничтожить сеть перевозчиков, - говорит президент, - теперь мы видим, как перевозчики "эволюционировали"... У них даже есть фальшивый полицейский автобус. Выгодный «бизнес»!"

Президент признает, что забор на границе не станет препятствием для серьезных вооруженных сил: "У нас такие же проблемы, как у Польши, Литвы и Финляндии с Россией. Тот факт, что охрана и защита государственной границы является задачей номер один, не подлежит сомнению. Понятно и то, что пограничники сделают все, чтобы поймать таких нарушителей. Но есть ли у пограничника все необходимые ресурсы? Я отвечаю: нет. Одним из вариантов прекращения оттока людей из системы внутренних дел является повышение зарплат и компенсаций".

У них на лбу не написано

Если по Латвии могут бродить 46 нелегальных мигрантов, возможно ли, что и 46 вражеских боевиков смогут осуществить такое «проникновение»? Политолог Филипп Раевский считает: «Честно говоря, самое тревожное то, что никогда не знаешь, нелегальный ли это мигрант, беженец или боевик. У них на лбу не написано никаких пояснений».

В то же время звучат разговоры, что задержанные «путешественники» совсем не похожи на незадачливых заблудших мигрантов, а демонстрируют навыки военной подготовки и отличные способности выживать в условиях зимы или на острове. Так что – все возможно, и мы также не знаем, сколько таких «путешественников» сейчас в Латвии.

Раевский напоминает: "Чтобы поймать нелегальных мигрантов, на границе должна быть не только техника, которая помогает их увидеть и обнаружить, но и люди, способные их поймать. Тогда возникает вопрос: какими ресурсами располагает Государственная пограничная служба? Но это отдельные вопросы, за которые отвечают и Министерство обороны, и Министерство внутренних дел».

Возникает и другой вопрос: неужели эти министерства не могут связаться друг с другом? Еще в 2022 году говорили, что через границу можно провезти контрабандой любую контрабанду, а некий пограничник был очень недоволен тем, что рядом ходят два вооруженных Земмесарга: якобы из-за этого весь «бизнес» остановился. Но это, конечно, только слова завистников, омечает Вейдемане.

«Одной из проблем Латвии является раздробленность, — говорит Раевский, — у нас есть Земессардзе, у нас есть вооруженные силы, у нас есть пограничники. И мы пытаемся управлять нашей маленькой страной с населением в 1,8 миллиона человек, как, например, Америка. Поскольку в Латвии людей мало, мы должны быть очень интегрированы. Но такой интеграции нет».

Но у нас есть концепция национальной безопасности, где все должно быть предусмотрено. У Раевского на этот счет свое мнение:

«Да, имеем. Скорее всего, в его создании участвовало и НАТО. Но исполняется ли оно? А еще я знаю, что происходит со всеми остальными концепциями: они пишутся очень качественно, но потом ничего не выходит, потому что почти ничего не исполняется…»

И все же Раевский считает, что в целом мы можем быть в безопасности, даже без иронии говоря: «Наша армия нас защищает».

"У людей, которые это делают, нет такого ярко выраженного нигилизма - ай, давайте не будем ловить мигрантов - ай, давайте не будем защищать Латвию. Ключевым моментом является мышление. Если люди ответственные, мы сможем укрепить их не только морально, но и выделить лучшую технику и пополнить их ряды", - считает Раевский

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