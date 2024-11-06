Две недели назад он говорил, что латвийские банки готовы списать долги заемщиков, если те подпишут контракт с Национальными вооруженными силами и отправятся воевать на Украину, А на прошлой неделе у него появилось новое сообщение: тысячи молодых людей покидают Латвию, потому что боятся быть призванными на обязательную военную службу, что может означать отправку в Украину. В Латвии люди-де живут в абсолютной нищете, потому что все свободные деньги уходят в Украину, а также на вооружение.

Но на сей раз и в словах Мамыкина нашлась крупицы правды, когда он «переживал», что Латвию исключат из Европейского космического агентства за неуплату членских взносов. Эта новость, к сожалению, правдива. В бюджете Министерства образования и науки на этот год на участие Латвии в качестве ассоциированного члена Европейского космического агентства заложено лишь 23,6% от необходимого финансирования, вместо требуемых 9,5 млн евро.

Таким образом, Латвия рискует стать первой страной в истории Европейского космического агентства, лишенной этого статуса.

Для одиозного пропагандиста Владимира Соловьева эта новость стала поводом поглумиться на тему, что латыши не смогут обучать латышскому языку никого в космосе, потому что он никому в космосе не нужен".