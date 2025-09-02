«Неаполь мёртв»: как туризм убивает итальянские города и вредит жителям

Но местные жители знают, что эта традиция — выдумка.

Статуя была установлена только в 2010-х годах и в основном игнорировалась неаполитанцами. Только в последние годы ее обнаружили инфлюенсеры, придумали фольклорную предысторию, и вдруг ни один турист не считал свою поездку в Неаполь полной без нее. Результатом стала парадоксальная «местная» традиция без местных жителей — и хороший пример того, как перенасыщенный туризм влияет на итальянские города.

«Исторический центр Неаполя мертв», — говорит социолог и активист Франческо Каликкья, который живет и работает в рабочем районе Санита. «Эти улицы больше не являются районами. Здесь не осталось неаполитанцев, не осталось настоящей жизни. Они превратились в игровые площадки, торговые центры под открытым небом».

Потягивая кофе на Via Foria, чуть в стороне от туристической зоны, он заметил проходящего мимо мужчину без рубашки, тащащего чемодан по середине улицы. «Проблема в том, — сказал Каликкья, глядя на мужчину, пересекающего улицу, — что этот вид туризма не регулируется и не контролируется».

Многие города Италии сталкиваются с такими же проблемами. Но Неаполь — с его запутанной историей и откровенными жителями — представляет собой особенно яркий пример.

Активисты, рабочие, эксперты и местные политики утверждают, что чрезмерный туризм разрушает структуру города — и хотя его часто рекламируют как источник денег и рабочих мест, они говорят, что в основном он обогащает богатых.

Нехватка жилья

Один из основных способов, которым туризм меняет Неаполь, — это его влияние на жилищную ситуацию.

«Краткосрочная аренда жилья в Неаполе выросла в геометрической прогрессии, как и в других итальянских городах», — сказала Кьяра Капретти, муниципальный советник и член Resta Abitante — ассоциации, защищающей право на жилье, — пока искала свободный столик на забитой туристами площади Сан-Доменико.

В некоторых рабочих районах на каждые три дома приходится один отель класса B&B (кровать и завтак). «Если бы это происходило в более богатых районах, местные жители могли бы пойти на повышение арендной платы и рост расходов», — говорит Иван Авелла, местный выпускник факультета городского планирования. «Но в более бедных районах последствия гораздо более суровые. Район остается бедным, но теперь он еще и туристическим».

В результате жители вынуждены покидать свои дома. «Заметно увеличилось количество выселений», — сказал Капретти.

Джузеппе Джильо, гуманитарный работник, который также подрабатывает гидом в Неаполе, — один из многих, кого вытеснил бум B&B.

В 2023 году его арендодатель сообщил ему, что преобразует квартиру в бизнес-проект, поддерживаемый государственными фондами, чтобы стимулировать инвестиции в южную Италию. Для арендодателя казалось проще — и выгоднее — выселить Джильо и превратить квартиру в объект краткосрочной аренды.

Еще до истечения срока уведомления Джильо проснулся однажды утром и обнаружил, что рабочие уже вырывают газовые трубы в соседней комнате.

«Я потерял все и в итоге оказался у друзей, с моей кошкой, пока не смог переехать в другое место. Некоторое время я буквально жил на улице», — рассказал он по телефону перед началом рабочей смены. Но больше всего его поразило то, как быстро преобразилось все здание.

«В этом здании по-прежнему живут семьи, которые проживали там на протяжении нескольких поколений... но у многих из них нет финансовых или культурных возможностей бороться с подобными ситуациями», — сказал он. «Четыре этажа, по две квартиры на каждом этаже, все квартиры на моей стороне — первый, второй и четвертый этажи — были преобразованы в квартиры для краткосрочной аренды, мини-отели или студенческое жилье».

«Так постепенно, один за другим, долгосрочные жители были вытеснены, чтобы освободить место для туристов и временных арендаторов».

«Однажды я слышала о пожилой неаполитанке, которая жила в центре города и не могла добраться до дома, потому что улицы были слишком переполнены», — сказала Гайя Портолано, которая работает в туристическом информационном центре, объясняя, как выглядит сосуществование с чрезмерным туризмом. «Один турист услышал, как она жаловалась, и сказал ей, что это она живет не в том месте».

Давление на жилищный рынок Неаполя настолько сильное, что местные дискуссии по городскому планированию теперь вращаются вокруг инвестиций в восточную часть города, которая, по словам Капретти, полна заброшенных и запущенных районов. Идея заключается в том, чтобы «восстановить утраченную привлекательность исторического центра, построив его в восточной зоне» — предположительно, переселив жителей из центра города, чтобы освободить место для туристов.

Сторонники туристического бума утверждают, что такие платформы, как Airbnb, могут принести пользу мелким арендодателям.

Однако в 2023 году Авелла отметил, что почти две трети хозяев Airbnb владели более чем одной недвижимостью, а пять ведущих хозяев контролировали примерно 500 объявлений. Он предположил, что это означает, что крупнейшими арендодателями являются компании, а не люди. И даже когда владельцы являются частными лицами, они часто происходят из более богатых городов, таких как Рим или Милан, добавил он.

«На местном уровне не происходит перераспределения денег», — сказал Каликкья, добавив, что Неаполь используется как визитная карточка Италии, в то время как прибыль утекает на север или за границу.

Одним из ярких примеров, добавил он, является старинное жилое здание на центральной площади Рионе Санита. Туринский кофейный гигант Lavazza нарисовал на фасаде фреску, смешав неаполитанский сленг со стилем уличного искусства, популяризированным в городе фресками футбольных фанатов, и даже добавил QR-код, ведущий на сайт компании.

«Вот чем стал Неаполь», — говорит он. «Открытым супермаркетом для северных итальянских компаний, которые приезжают сюда и забирают части наших кварталов».

Некоторые итальянские города и регионы пытались регулировать бурный рост Airbnb, но местные чиновники заявляют, что без поддержки на национальном уровне их руки связаны. Фактически, критики утверждают, что правительство премьер-министра Джорджии Мелони только усугубило ситуацию.

Капретти, которая является членом левой оппозиционной партии «Власть народу», заявила, что новые законы упрощают ремонт квартир и изменение их назначения. Она сослалась на закон 2024 года, продвигаемый нынешним министром инфраструктуры Маттео Сальвини, который ввел меры по упрощению строительства и городского планирования.

Правительство Мелони также оспаривало закон в северном регионе Италии Тоскана, который позволял муниципальным администрациям по согласованию с регионом определять зоны, в которых они могли устанавливать правила и ограничения на краткосрочную аренду. Центральное правительство утверждало, что это ограничивает свободу предпринимательства и конкуренцию.

«До сих пор нет национального закона о краткосрочной аренде, и это, очевидно, проблема для местных органов власти», — сказала Капретти, добавив, что муниципалитеты и регионы могут сделать только столько. «Реальные решения могут приниматься только на национальном уровне».

«Нам нужен национальный закон, чтобы установить некоторые границы», — подтвердил Дженнаро Акампора, лидер оппозиционной Демократической партии в городском совете Неаполя. Он предложил в городских планах установить максимальный процент краткосрочной аренды, чтобы предотвратить выселение жителей.

Неаутентичные города

Посетителей привлекает в Неаполь и Италию то, что они считают аутентичностью — оживленная уличная жизнь, красочные фрески, культура питания и теплота местных жителей. Но по мере того, как жители вытесняются из города из-за высоких цен, эта самая аутентичность постепенно исчезает.

Критики все чаще описывают исторический центр города как «открытую фритюрницу», заполненную ларьками, продающими почти одинаковые закуски. Международные сети продолжают разрастаться, заставляя местных жителей задаваться вопросом, сколько пиццерий реально может поместиться на одной улице.

«На улице Виа Толедо в 2015 году на 46 метрах было только одно заведение, связанное с едой. К 2023 году их уже было пять — по одному на каждые 9 метров», — сказал Авелла, имея в виду одну из самых оживленных улиц Неаполя.

Это распространение ресторанов вытеснило важные местные достопримечательности. Книжный магазин Pironti на площади Данте, где поколения студентов покупали учебники, был заменен таверной.Городские власти пытались ограничить бум ресторанов, разрешая открытие новых заведений только в определенных случаях, например, если они предлагали что-то помимо еды. Непреднамеренным результатом, по словам Капретти, стало то, что «теперь каждая таверна называет себя книжной остерией».

Бум гастрономического туризма также усугубил давние проблемы с утилизацией отходов. Одноразовая упаковка из заведений, предлагающих еду на вынос, скапливается на улицах, и большая ее часть остается после посетителей. «Во многих районах теперь невозможно пройти, не почувствовав постоянного запаха жарки», — сетует Капретти.

Церкви, которые когда-то служили местами сбора жителей, теперь являются туристическими достопримечательностями, вытесняя богослужения из исторического центра.«Конечно, места отправления культа, расположенные в районах, которые стали экономически нежизнеспособными, теряют свою общину верующих. И это происходит не только в Неаполе», — сказал Доменико Билотти, профессор канонического права в Университете Магна Греция в Катандзаро.