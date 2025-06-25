Не зря меня дразнили ведьмой: беременная Агата Муцениеце снимается в российском сериале

В центре сюжета «Химкинских ведьм» три очаровательные аферистки: Марина (Агата Муцениеце), Светлана (Анна Банщикова) и Ольга (Валерия Астапова). Вот уже несколько лет они выдают себя за медиумов и обманывают честных граждан. Однажды подруги случайно встречают на улице настоящую ведунью (Алена Яковлева), которая наделяет каждую реальным даром.

Теперь Марина слышит чужие мысли, Света видит будущее, а Оля — мертвецов. Но вместе с даром пришла в жизнь каждой из ведьмочек большая ответственность, поэтому теперь их существование превращается в ад. У медиумов появляется недруг — коварный колдун-искуситель (Марк Богатырев), но на помощь придут вторые половинки чародеек.

«Меня в детстве дразнили ведьмой, теперь вот думаю, что это был знак. Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжелой ношей. Но от умения летать, перемещаться из одной точки в другую и становиться невидимкой я бы не отказалась», — с улыбкой признается Агата.

На площадке рядом с Агатой дочка Мия и белый шпиц по кличке Кефир. Питомец приехал по инициативе маленькой хозяйки, у которой сейчас каникулы, поэтому она с удовольствием приезжает с мамой на съемки.

Несколько недель назад Муцениеце появилась с округлившемся животом на на Забайкальском международном кинофестивале. Поклонники заподозрили ее в беременности от Петра Дранга, который месяц назад сделал ей предложение руки и сердца. Пара не дала комментариев по поводу предстоящего пополнения.

Но бурные обсуждения интересного положения актрисы в Сети вынудили ее признаться. Муцениеце опубликовала в личном блоге трогательную фотосессию с будущем мужем Петром Дрангой и дочкой Мией — на фото звезда нежно придерживает округлившийся живот. Кстати, на снимках присутствовал еще один пушистый друг, но уже другой породы. Видимо, семья любит, чтобы в доме было как можно больше и детского смеха, и собачьего лая.