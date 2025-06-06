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Не знал ни русского, ни латышского: кто автор самых знаменитых скульптур довоенной Риги? (1)

«Вести» 6 июня, 2025 13:44

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Август ФОЛЬЦ - самый известный и самый плодовитый скульптор Риги до Первой мировой войны. Среди запоминающихся работ - фонтан «Нимфа» в сквере напротив Национальной оперы, статуя Роланда на Ратушной площади, атланты, держащие земной шар, на доме на улице Театра, 9, статуя Гермеса на здании бывшего ВЭФа… Мастером были созданы десятки скульптур, многие из которых и сегодня украшают площади, парки и здания города. Но если о творчестве Фольца достаточно хорошо известно, то детали его биографии – только специалистам. И мало кто знает, что семью немецкого скульптора спас... русский язык.

Родина Августа ФОЛЬЦА – Германия, Магдебург. Август был одиннадцатым ребенком в семье. Через два года после его рождения умирает мать. Отец-сапожник надеялся, что сын пойдет по его стопам, но, когда увидел, что у того способности к другому, не стал мешать. А когда юноша осваивал другой тонкости профессии – материально помогал.

Август уезжает в Берлин. Заканчивает Академию художеств, учится в мастерских немецких скульпторов.
В Ригу Фольц попал в 1875-м, в 24 года. Местный маститый немецкий скульптор в это время приступал к работе над крупным проектом - особняком богатого рижского купца Элерта ПФАБА на Суворовской улице (нынешней Кр. Барона), и ему нужен был помощник. Пригласил Фольца. Тот согласился. За год показал себя достойным учеником, его скульптуры оценили и специалисты, и горожане.

Недавнему ученику предложили остаться в Риге. Одновременно поступило приглашение и из Берлина. Но он выбрал один из ведущих городов тогдашней Российской империи. Рассудил так: в Берлине хороших скульпторов хватает, в Риге конкуренция меньше.

Расчет оправдался: заказы сыплются, как из рога изобилия. Через год молодой Фольц открывает собственную мастерскую на Николаевском бульваре (нынешняя улица Кр. Валдемара, 31), на рубеже столетий в ней работало более 100 человек!

Если скульптуры мастер изготавливал сам, то гранитные колонны к зданиям, ступеньки, постаменты - работники его мастерской. А таких заказов было – не сосчитать. Среди них и многочисленные колонны Художественного музея (на Кр. Валдемара), Русского театра (нынешнего Национального) и даже ступени, обрамляющие памятник ПЕТРУ I, который установили на Александровском бульваре (ныне на этом месте памятник Свободы).

Впрочем, к созданию самого памятника императору Фольца не подпустили, хотя его проект тоже участвовал в конкурсе. Не вошел и в пятерку. Работу Фольца назвали «тяжеловесной, типично немецкой". Петр I стоял у немца, опираясь на меч. Но отклонили проект вовсе не из-за этнической принадлежности автора. Конкурсная комиссия, куда входили известные скульпторы из Петербурга, преподаватели Академии художеств Северной столицы первое место отдала соотечественнику Фольца – Густаву ШМИДТУ-КАССЕЛЮ...

В 1914 году над семьей скульптора сгустились тучи: началась Первая мировая. Всем немецким и австрийским подданным было велено оставить Ригу – переселиться во внутренние губернии Российской империи. А Фольц все эти долгие 40 лет жизни в Риге оставался подданным Германии. Более того, не мог связать двух слов по-русски.

В царской Риге, в так называемой «тюрьме народов империи», как видим, можно было спокойно обходиться без русского языка. У Фольца хватало заказов от местных немцев, а языковых комиссий и «аплиециб» тогда не существовало.

Впрочем, во время высылки в глубь России скульптор на себе ощутил, что все же лучше знать язык страны, в которой живешь...

Фольц с семьей переехал в крохотный городок Казанской губернии Цивильск – 2 тысячи жителей. БОльшая часть населения - марийцы и чуваши. Русских немного - «сливки общества", как пишет Фольц в дневнике: почтмейстер, аптекарь, нотариус.

Семья скульптора сняла одну из лучших квартир в городке - у нотариуса КОРОЛЕВА. В дневнике, который мастер начал вести в ссылке, он с особой теплотой отзывается о семье Королевых, о сердечности и доброжелательности и «сливок", и простых жителей.

Однако без знания русского Фольц не смог бы ни квартиру нормальную снять, ни общаться с местными жителями. Выручала супруга – Ольга ФОЛЬЦ, урожденная КАЛНИНЯ. Она была родом из Казани, училась в России и в совершенстве владела русским. Отец ее был крупным чиновником - инспектором по ветеринарному надзору всей Казанской губернии. Позднее переехал в Ригу.

Ольга стала второй женой скульптора. Первая - немка по национальности - умерла в 1909 году, после 32 лет брака. Одному из сыновей Фольца в это время было 11 лет - требовалась материнская опека, и вскоре скульптор женится второй раз. На старых фотографиях видно, как хороша собой новая избранница...

Незадолго до Первой мировой супруги купили дом на тогдашней окраине Риги - в Чиекуркалнсе. С годами мастеру все сложнее было вести дела мастерской, и ею фактически управляла Ольга. А в Цивильске она стала настоящей спасительницей – оформляла нужные документы, делала покупки и, в конце концов, была переводчиком мужа.

Однажды к ним в квартиру пожаловали представители местной интеллигенции – решили узнать о творчестве рижского скульптора. Ольги не было дома, и разговор шел на языке жестов. Стоило появиться жене - и завязалась душевная беседа...

В Ригу Фольцы вернулись в 1918-м. Возвратились с пополнением – в Цивильске в 1917 году у них родился сын Август.

Несмотря на войну, дом в Чиекуркалнсе не пострадал. Уцелела и обстановка. А вот с заказами стало худо. Риге той поры было далеко до довоенной, когда особняки в центре поднимались один за другим.

Менялись и вкусы заказчиков. Из 100 человек, которые прежде работали в мастерской Фольца, осталось 6. И изготавливали они теперь в основном постаменты для надгробных памятников...

Сын скульптора пошел по архитектурной части. Учился в Риге, потом в Германии. Там и работал до Второй мировой. Правда, в отличие от отца, хорошо говорил по-русски. И это спасло ему жизнь.

В 1941 году Августа призвали под знамена фюрера - попал на флот, на военный корабль. В 1944-м советские моряки потопили судно, на котором служил Фольц-младший, часть моряков оказалась в воде. Советские моряки подняли на палубу и тело Августа. Тот не подавал признаков жизни - и его решили выбросить за борт. Внезапно «мертвец» открыл глаза и произнес на чистом русском: «Я живой". «Это же наш!» - обрадовались советские моряки.

Фольц-младший был спасен, четыре года провел в лагере для военнопленных. Но и там благодаря знанию русского находился в привилегированном положении - был переводчиком. Позже вернулся в Германию, работал архитектором. Умер Фольц-младший в 2006 году. Его отца не стало в 1926-м, ему было 75.

Жена самого известного скульптора Риги времен Российской империи Ольга Калниня-Фольц в 1939 году переехала в Германию.

Потомки мастера и сегодня живут там, откуда он молодым подмастерьем приехал на берега Даугавы и стал здесь известным мастером. Оставил нам десятки скульптур, которыми мы любуемся и сегодня. При этом так и не выучил тогдашний главный язык государства - потому что тогда не «аплиецибы» были нужны, а кое-что другое: талант и мастерство...

ИЛЬЯ ДИМЕНШТЕЙН
Фото – из архива и press.lv

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