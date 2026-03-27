В ноябре 2023 года правительство предоставило компании право на застройку территорий Latvijas valsts meži с разовым платежом около 3,14 млн евро. Был заключён договор на восемь участков общей площадью почти 40 тыс. гектаров в разных регионах Латвии.

Компания начала взаимодействие с экологическими учреждениями и получила программы оценки воздействия на окружающую среду. При этом подчёркивается, что в зонах «Natura 2000», микрозаказниках и их буферных территориях ветропарки строить не будут — приоритет отдают участкам с меньшим экологическим влиянием.

В октябре прошлого года получено положительное заключение Государственной службы среды (VVD) по проекту парка «Limbaži–Salacgrīva» (с ограничениями). По другим проектам решения ожидаются в 2026 году, часть территорий ещё исследуется. Развитие парков в районах Огре–Бауска–Айзкраукле и Балви–Лудза приостановлено с учётом выводов экспертов и информации от Министерства обороны.

В этом году компания планирует подготовить эскизные проекты, схемы подключения к высоковольтным сетям и инфраструктуру. После утверждения будут проведены геологические исследования и продолжатся замеры ветра.

В 2024 году убытки компании составляли 1,094 млн евро. Компания создана в 2022 году для развития энергетической независимости Латвии, а с апреля 2024 года полностью принадлежит «Latvenergo».