Не заметили дерево: катаясь на санках дети получили серьезные травмы

Хотя большие сугробы в Латвии подарили многим детям зимнюю радость, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призывает детей и их родителей соблюдать осторожность во время зимних развлечений.

«В выходные наши медики помогли четырём детям в возрасте от 3 до 11 лет, которые получили серьёзные, а также тяжёлые травмы, катаясь на санках с горы и врезавшись в деревья».

«К сожалению, зимние забавы закончились переломами лицевых костей, повреждениями позвонков позвоночника и другими травмами», — отмечают медики.

«Основные вещи, которые следует учитывать и обязательно обсудить, особенно с детьми, которые идут кататься с горы вместе с друзьями или старшими братьями и сёстрами:

— выбирайте безопасную горку — заранее убедитесь, что у подножия нет деревьев или других препятствий, а также дороги, на которую можно выехать;

— перед тем как скатываться вниз, убедитесь, что на пути нет других людей, в которых вы можете случайно врезаться».

«Зима только началась — не допускайте, чтобы для кого-то она закончилась в больничной палате», — призывает NMPD.