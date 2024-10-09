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Не так списали: военная полиция передала в прокуратуру дело на бригадного генерала Копейку и его сослуживцев

Редакция PRESS 9 октября, 2024 14:31

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Военная полиция передала в прокуратуру материалы дела бывшего руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ), бригадного генерала Эрвинса Копейки и еще двух сотрудников ГЦОЛЗ для предъявления обвинения по статье Уголовного закона о служебном подлоге, выяснило агентство ЛЕТА.

Представитель прокуратуры по связям с прессой Иева Шомина подтвердила, что дело получено на прошлой неделе и рассматривается вопрос о предъявлении обвинений. Более подробной информации прокуратура не предоставляет.

Как сообщила прошедшим летом передача Латвийского телевидения (ЛТВ) "De facto", уголовный процесс начала военная полиция, которая провела обыск в ГЦОЛЗ и задержала Копейку, а позже потребовала его отстранения. Официально не сообщалось, в связи с чем начат уголовный процесс, но ЛТВ сообщило, что расследование может быть связано с неправильным списанием имущества.

В начале пандемии "Covid-19", в конце мая 2020 года, США пожертвовали Латвии 13 500 евро на приобретение средств дезинфекции и одноразовых перчаток для обеспечения сдачи централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены, и их доставку в школы обеспечивали Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с самоуправлениями. Вначале пожертвование было оформлено на балансе тогдашнего Государственного оборонного центра военных объектов и закупок, который позже был реорганизован в ГЦОЛЗ. После реорганизации дезинфицирующие средства и перчатки, давно развезенные по школам, были переданы под отчетность ГЦОЛЗ. Поэтому не исключено, что уголовный процесс возбужден по факту неправильного списания имущества.

Сам Копейка в интервью ЛТВ высказал предположение, что уголовный процесс связано с проведенными им самим проверками. "Ответственные за контроль над закупками чиновники находят давний случай, и он поднимается именно в то время, когда я расследовал более важные вещи. Как ни удивительно, в данном случае замешаны и родственники людей, связанных с закупками. Очень много совпадений", - отметил Копейка.

По его словам, с начала этого года он проводил углубленную проверку закупок оборонного ведомства и выявил существенные нарушения - и подделку документов, и, возможно, запрещенные сговор, а также выяснил истинных виновников скандальной закупки продуктов питания для нужд армии на 220 млн евро. Копейка был одним из чиновников, которого наказали за скандальную закупку продовольствия, снизив зарплату на определенный срок. Копейка обжаловал эту меру наказания.

В связи с уголовным процессом этой весной Копейка был отстранен от должности главы ГЦОЛЗ. Позже президент Латвии Эдгар Ринкевич отправил его в отставку.

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