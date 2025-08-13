В понедельник министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро (Eesti 200) прибыл в Нарву и ответил на вопросы журналистов о работе местного погранпункта.

«Не стоит надеяться на щедрые жесты в отношении поездок в Россию — их не будет», — подчеркнул он, комментируя предложения по улучшению ситуации на нарвском переходе, включая возобновление круглосуточной работы.

Идею создания электронной очереди для пешеходов Таро назвал малореалистичной из-за высоких затрат на обслуживание и завышенной цены для пользователей. При этом он добавил, что брать плату за пересечение границы в принципе неправильно.

Министр напомнил: при введении платного электронного бронирования для автомобилей гражданам обещали бесплатный проход пешком, и эта возможность должна сохраняться.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении движения автотранспорта после реконструкции ивангородского погранпункта, Таро отметил, что говорить об этом пока преждевременно.