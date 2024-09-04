«Многие спрашивают – какое отношение Министерство культуры имеет к безопасности? Связь есть. Также как у Министерства финансов и у многих других министерств, потому что у нас в основном документе уже написано, что мы строим комплексную систему национальной обороны, подобную той, которую построили Финляндия, Израиль и Швейцария. И именно поэтому каждому из этих ведомств до сих пор приходилось довольно сложно с человеческими ресурсами и пониманием этих вопросов», — пояснил Бергманис.

Бергманис обратил внимание еще на один важный аспект, а именно на то, что встал вопрос «наличия критически важных лекарств на случай кризиса». Говорят, что это очень важно для государства.

«Из опыта Украины мы знаем, что лекарств не было. На этом этапе у вас должны быть запасы, а затем вы должны иметь возможность пополнить их и так далее. А также Министерство экономики должно обеспечить достаточный объем наличных денег, если что-то случится с банковской системой и банкоматами. И это можно сказать о любом институте, но понятно, что нужно действительно иметь способность обосновать", - сказал Бергманис, говоря о задачах разных ведомств в сфере национальной обороны и привлечении финансирования для реализации задачи, связанные с безопасностью.

Бергманис также заявил, что его интересует, как будет обеспечиваться и финансироваться сфера внутренней безопасности в Латвии, например, как будет решаться вопрос оплаты труда сотрудников служб внутренних дел:

«Это то, о чем сейчас говорят президент и правительство. Посмотрим, действительно ли это сбудется, ведь в прошлом году при обсуждении бюджета мы говорили: всё это будет в следующем году! Вот этот год наступает", - сказал Бергманис.