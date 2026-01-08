Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Как сообщается на сайте самоуправления, в четверг на внеочередном заседании финансового комитета думы планировалось рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2026 год.

Так как рассмотрение проекта поддержали восемь депутатов, а семеро были против, бюджет не рассматривался, а комитету было поручено переработать его в течение недели, включив в проект предложения, высказанные депутатами на заседаниях комитетов и думы в 2025 году.

Несколько депутатов также указали на неравномерное распределение финансов между волостями и поселками края.

Председатель думы расценила произошедшее как выражение недоверия, поэтому объявила об уходе с должности.

Микелсоне продолжит исполнять обязанности председателя думы до следующего заседания.